    首頁　>　政治

    民眾黨高雄黨部出現「真人夾娃娃機」 嗨玩宣傳核三延役公投

    民眾黨高雄市黨部主委劉家榮體驗「真人夾娃娃機」，手上抓了一堆零食。（記者葛祐豪翻攝）

    民眾黨高雄市黨部主委劉家榮體驗「真人夾娃娃機」，手上抓了一堆零食。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/09 18:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨高雄市黨部今天（9日）中午舉辦父親節嘉年華，趁機宣傳公投理念，主委劉家榮親自上陣體驗「真人夾娃娃機」，不忘呼籲支持「核三延役公投」。

    第2波7名國民黨籍立委罷免8月23日投，當天同時進行核三重啟公投。民眾黨高雄市黨部今天的父親節活動融合三大主題，包括能源政策倡議、民主行動號召、創意親子互動。

    現場擺放一台「真人夾娃娃機」，市黨部主委劉家榮親自上陣，吊掛用雙手抓了一大把零食，過程既搖晃又旋轉，吸引大小朋友拍照打卡，成為現場趣味亮點；不少爸爸們也下場體驗，努力幫小孩抓零食，現場歡樂聲不斷。

    劉家榮不忘呼籲，黨部支持「核三延役公投」，認為這是目前務實且可行的能源選擇，也盼各界共同守護台灣能源安全。

    民眾黨高雄市黨部預告，8月11日晚間舉辦「823夜騎行動」，以節能減碳方式號召民眾參與，象徵全民共同守護台灣的未來。

    高雄市黨部說，這場嘉年華不僅關注能源未來，也展現了民間參政的創新形式，期望更多市民透過參與關心公共議題並付諸行動。

