    首頁　>　政治

    抓到！影射綠營不關心南部災民 四叉貓:帳號用中國「QQ郵箱」註冊

    四叉貓發現該帳號使用「QQ郵箱」註冊。（擷取自四叉貓臉書）

    四叉貓發現該帳號使用「QQ郵箱」註冊。（擷取自四叉貓臉書）

    2025/08/09 18:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓日前分享檢查社群平台發言者，是否為網軍的方式。近日Threads上出現一篇貼文，影射民進黨忙「大罷免」沒空救災的影片，結果四叉貓一查，發現該帳號使用中國「QQ郵箱」註冊，四叉貓也說：「明明來自中國，卻喜歡用台灣的素材用繁體字攻擊執政黨，該帳號就有可能是網軍。」

    Threads日前出現一篇貼文，發文網友貼出兩個月前的大罷免影片，配上文字「台南嘉義災民等一下 先大罷免哈」，影射執政黨上週不關心南部風災災民，也吸引部分網友討論、轉載。四叉貓說，他覺得貼文充滿了惡意，用了他分享過的方式查詢，發現該帳號使用「QQ郵箱」註冊。四叉貓也分享這種案例，明明來自中國，卻喜歡用台灣的素材用繁體字攻擊執政黨，該帳號就有可能是網軍。

    對此，網友紛紛表示：「字尾用『哈』也是一個特徵」、「現在還有抓到是新加坡的」、「我還有抓到印度網軍」、「資訊戰可能真的蠻嚴重的」、「哪個台灣人會用qq信箱啦」、「不得不說，真的是一個在明，一個在暗」、「到底有完沒完」、「還好意思說人家網軍多，哪有中國網軍多」。

    熱門推播