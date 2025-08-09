核電不必電桿就能接電？ 王定宇批葉宗洸「理盲」

核三重啟公投正方代表清大教授葉宗洸出席意見發表會。（記者田裕華攝）

2025/08/09 18:06

〔記者陳政宇／台北報導〕「核三重啟公投案」首場意見發表會7日登場，清大教授葉宗洸對上台電董事長曾文生。民進黨立委王定宇今（9日）批評，葉宗洸竟認為核三發的電，不用輸配電線、電桿就能無線傳輸到用戶家，還把台電辛苦修復的過程拿來說嘴，「這不是理盲什麼才是理盲！」

葉宗洸談到，負責供電的台電人員其實都非常辛苦，尤其是碰到颱風的時候，台電人員坐在路邊吃便當，不覺得心疼嗎？大家看了都會覺得很心疼，可是今天會造成台灣供電出現如此緊迫的情形，不就是政府能源政策的關係？

葉宗洸直言，他能體諒曾文生完全沒有著力點，因為現在完全是政府的能源政策主導一切，若不要重啟核電，就算明知核電的發電成本只要新台幣每度1.5元，台電也不敢用、不能用，還必須要使用燃料價格下不來的天然氣發電，要去向國外採購天然氣。

對此，王定宇透過臉書撰文反問，這位葉教授認為核三發的電，是不用輸配電線、電桿就能無線傳輸到用戶家嗎？

王定宇說，支不支持核電，這是一個可以根據事實和科學討論的命題。但藍白推出支持核電的代表葉教授，竟然用台南這一次風災，導致電線電桿斷落超過3000支以上，台電工程人員辛苦修復的過程，把這個拿來說嘴，當成支持核電的理由，這不是理盲什麼才是理盲。

