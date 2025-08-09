為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核電不必電桿就能接電？ 王定宇批葉宗洸「理盲」

    核三重啟公投正方代表清大教授葉宗洸出席意見發表會。（記者田裕華攝）

    核三重啟公投正方代表清大教授葉宗洸出席意見發表會。（記者田裕華攝）

    2025/08/09 18:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕「核三重啟公投案」首場意見發表會7日登場，清大教授葉宗洸對上台電董事長曾文生。民進黨立委王定宇今（9日）批評，葉宗洸竟認為核三發的電，不用輸配電線、電桿就能無線傳輸到用戶家，還把台電辛苦修復的過程拿來說嘴，「這不是理盲什麼才是理盲！」

    葉宗洸談到，負責供電的台電人員其實都非常辛苦，尤其是碰到颱風的時候，台電人員坐在路邊吃便當，不覺得心疼嗎？大家看了都會覺得很心疼，可是今天會造成台灣供電出現如此緊迫的情形，不就是政府能源政策的關係？

    葉宗洸直言，他能體諒曾文生完全沒有著力點，因為現在完全是政府的能源政策主導一切，若不要重啟核電，就算明知核電的發電成本只要新台幣每度1.5元，台電也不敢用、不能用，還必須要使用燃料價格下不來的天然氣發電，要去向國外採購天然氣。

    對此，王定宇透過臉書撰文反問，這位葉教授認為核三發的電，是不用輸配電線、電桿就能無線傳輸到用戶家嗎？

    王定宇說，支不支持核電，這是一個可以根據事實和科學討論的命題。但藍白推出支持核電的代表葉教授，竟然用台南這一次風災，導致電線電桿斷落超過3000支以上，台電工程人員辛苦修復的過程，把這個拿來說嘴，當成支持核電的理由，這不是理盲什麼才是理盲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播