是否爭取比照歐盟免除疊加關稅 苗博雅籲政院應清楚表態

2025/08/09 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國對台關稅政策尚未明確，台北市議員苗博雅發文指出，政府對「關稅是否疊加」的說法未具體回應，難以釋除民眾疑慮。她呼籲行政院應清楚表態，是否正爭取比照歐盟免除疊加待遇，展現積極溝通態度，以穩定社會情緒與凝聚共識。

苗博雅今（9日）在臉書粉專發文表示，許多民眾對於「關稅是否疊加」一事感到困惑，關鍵原因在於政府至今未提出具體回應。儘管經貿辦強調，我方團隊持續與美方磋商，力求合理的對等稅率，並一併討論供應鏈合作與232條款議題，但這種表述在民眾眼中是官僚語言，未能正面回應「台灣有沒有機會比照歐盟免除疊加」這一核心疑問。

苗博雅指出，政府重申早在4月已說明過關稅疊加問題，但面對近期日本成功爭取不疊加待遇的消息，行政部門應升級溝通策略，對外明確說明最新進展。她也提醒，台美談判仍在進行中，川普時期經驗也顯示，未來政策可能再變，因此在局勢變動劇烈的情況下，政府更須展現積極主動的態度，以消除民眾疑慮。

苗博雅呼籲，行政院應公開告訴國人「政府正全力爭取比照歐盟免除疊加關稅的待遇，為台灣產業與民生奮戰到底」。她強調，只有行政部門具官方代表性，這樣的承諾與方向不能由他人代言。她並引用《論語》中的「風行草偃」指出，在局勢紛亂的當下，領導者更須清楚告訴人民方向，才能穩定社會情緒、凝聚共識。

