請支援搜尋！台灣少年破解共軍「神秘部隊」 出書教戰如何情蒐

「中國解放軍基地及設施互動地圖」作者溫約瑟發表新書「請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動」，教戰公開情報蒐集（OSINT）並破解共軍神秘的「信息支援部隊」之謎。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/09 18:00

〔記者方瑋立／台北報導〕大四時創建「中國解放軍基地及設施互動地圖」爆紅的作者溫約瑟今（9）日舉行新書發表會，書中除以個人經驗詳細解說影像判讀、資料處理分類等「公開情報蒐集（OSINT）」技術和步驟外，更首次公開他破解中國去年甫成立的神秘部隊「解放軍信息支援部隊」的詳細資訊。他說，每個人都可以在公開情報這畝田找到自己的一寸土，而世界上從來沒有一本書講如何利用開源情報研究解放軍，現在有了，而且是台灣人寫的，盼藉此促成東亞社會的開源情報研究社群，就是這本書的意義所在。

現年26歲的溫約瑟4年前因疫情導致音樂系畢業公演取消，一時因軍事興趣在谷歌地圖建立解放軍基地地圖爆紅，他今天發表新書「請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動」，除談個人經歷外，也用更大的篇幅逐步解說如何解鎖OSINT的技能，並詳細描述OSINT的先備知識，以及如何從解放軍宣傳等公開來源，破解其地理位置等資訊；此外，溫約瑟更全球首次公開共軍去年4月才剛成立的神秘「信息支援部隊」，大從戰略意義、小至部隊編制、任務導向及建物座標，甚至車牌號皆一覽無遺。

請繼續往下閱讀...

溫約瑟說，公開情報是非常新的東西，在學術尚未有明確清晰定義，若基於個人經驗，則可以用「透過影像要素、提取、處理及分類，並且分析其中地理空間數據，產生趨勢性的認知，得以回答並證明一些問題」一句話概括。他指出，當透過OSINT蒐集資料分析，就可以讓官方充滿迷霧的新聞通稿，變成有血有肉的樣子。

溫指出，歐美國家在公開情報領域的研究較台灣早，但從來沒有一本書提及如何運用公開情報研究解放軍，「但是現在有了，而且是台灣人寫的」，盼藉此促成東亞社會的開源情報研究社群，這就是這本書的意義所在。他強調，每個人都可以在公開情報這一畝田，找到屬於自己的一寸土，而他的一寸土在解放軍上面，希望大家可以因著這本書，找到屬於自己的一寸土。

大塊文化董事長郝明義說，這本書讓他釋懷心頭兩個大石，第一是台灣年輕人對軍事的興趣和關切並沒有降低，第二則是年輕人用自己的方式在吸收、累積、解讀以及綜合出自己的知識。他為此書取名為「請支援搜尋」，就是盼望這件事情不應該他一個人做，請大家一起來參與、一起搜尋，也是自我保護、開發知識的一個方式。

軍事觀察家「諸葛風雲」說，約瑟是音樂系畢業生，美軍二戰時也曾經採用樂團人員破譯密碼，因為學音樂的人在判讀資料時會進入「靈性」層次，與一般人眼光不同。美國空軍大學2023年10月發布同樣利用公開情報的「中國火箭軍」報告震驚各界，台灣今天則出版了這本可以比擬影像判讀的「聖經」，甚至可能成為解放軍的影像判讀教科書。

至於中國資料被揭露後，是否將加嚴遮蔽軍事資訊？溫約瑟會後受訪說，解放軍其實是很愛宣傳的軍隊，只要中國央視持續報導，就會持續有各種公開情報素材可運用。

溫約瑟的新書中除以個人經驗詳細解說影像判讀、資料處理分類等「公開情報蒐集（OSINT）」技術和步驟外，更首次公開他破解中國去年甫成立的神秘部隊「解放軍信息支援部隊」的詳細資訊。（記者叢昌瑾攝）

《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》 於9日舉辦新書發表會，圖為作者溫約瑟。（記者叢昌瑾攝）

大塊文化董事長郝明義說，他為此書取名為「請支援搜尋」，就是盼望這件事情不應該他一個人做，請大家一起來參與、一起搜尋，也是自我保護、開發知識的一個方式。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法