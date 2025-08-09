為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    王鴻薇批卓揆動作慢 林楚茵抓包「2造謠」：發文前連AI都不問

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    2025/08/09 18:58

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前三讀《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，當中涵蓋全民普發1萬元，而藍委王鴻薇昨（8）日批評，「普發現金又不是第一次發，卓內閣如果如此無能兼賴皮，就請賴總統趕快把蘇貞昌請回來，幫卓榮泰上課。」對此，綠委林楚茵馬上抓包「2造謠」，包含搞錯機關及內閣，林楚茵更稱「發文前問AI都不做，到底有多懶惰？」

    王鴻薇於臉書粉專指出，「2023年蔡政府曾經普發現金六千元，當時蘇內閣在條例2/21三讀通過後，在3/22就開始線上登記領現金，4/6就有首批登記者領到現金。」還直言，「請問，這次普發現金一萬元早在7/15就三讀，總統府8/1公告，足足有3個月時間，到底窒礙難行在哪裡？」

    對於王鴻薇的發文，林楚茵抓包「2造謠」，首先「誰可以發現金都搞錯」，林楚茵解釋，無論過去3倍券、5倍券或是6000元，都是「行政院」主動編列的預算，「但這次普發一萬元，藍白違憲由立法院提出、也沒有跟行政院討論財源規劃，就是『侵犯行政權』。」

    再來是「搞錯內閣」，林楚茵重申，宣布普發現金是行政院前院長蘇貞昌，但執行者是時任院長陳建仁，「發文前問AI都不做，到底有多懶惰？還是造謠成癮，不造謠渾身不對勁？！」

