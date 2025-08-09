為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陳世軒為核電催票街頭宣講：18歲就能參與公投 盼踴躍投票

    民眾黨議員陳世軒（右後黑衣者）呼籲年輕人出來投核三公投同意票。（民眾黨提供）

    民眾黨議員陳世軒（右後黑衣者）呼籲年輕人出來投核三公投同意票。（民眾黨提供）

    2025/08/09 16:59

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨青年部的核三公投全台宣講，9日巡迴到新北市新莊，青年部邀請民眾黨議員陳世軒，共同站上街頭向新莊市民宣講核三公投為什麼要投同意。陳世軒提到，其實有很多年滿18歲的年輕人不知道他們可以投公投票，除了青年部加強宣傳外，也希望家長們、或是家中的爺爺奶奶，告訴孫子孫女，要行使自己的公投投票權。

    陳世軒批評台電董事長曾文生並沒有告訴國人台電為何連年虧損，面對台電的赤字，賴清德政府只給人民兩種選擇，撥補1千億元、否則就漲電價，說白了，要撥補靠的是人民的納稅錢，否則就是逼人民從口袋裡掏錢出來。

    他指出，民進黨政府錯誤的能源政策，讓年輕人站上街頭，他們不是為意識形態，而是國家的能源政策需要被充分理性討論、甚至調整，尤其是透過這次風災，當大家看到大量被颱風摧毀廢棄的光電板堆積成一座小山，這震撼的畫面更讓大家必須去思考台灣的能源問題。

    民眾黨青年部主任劉昱鴻說，日前媒體都有報導，一旦中共圍台，台灣的天然氣只能供應14天，是否足以支撐都成問題，加上不少國家也都重啟核電，不但減少碳排也能有效發電，有這樣便宜穩定乾淨的電，為何不使用？也再次強調只要年滿18歲，就有能力決定國家的未來，自己的國家要自己決定，年輕人要的是乾淨、穩定、便宜的電，還有一個進步的台灣，呼籲大家823踴躍投下同意重啟核三。

