罷團「去游除垢」指夜市和平宣傳遭騷擾 游顥：外地人來製造衝突

2025/08/09 16:42

〔中央社〕罷免國民黨立委游顥團體表示，昨晚在夜市和平宣傳遭游顥陣營騷擾、阻礙；游顥則說，民進黨中央下動員令，大量外地人進入南投製造仇恨與衝突，還有議員助理「碰瓷」製造爭議。

罷免游顥團體「去游除垢」今天透過新聞稿表示，雲林罷免志工北上支援，昨天晚間在鹿谷夜市靜默舉牌和平宣傳，卻遭游顥陣營騷擾、刻意阻礙志工行動，路過民眾替志工聲援，不料引來游顥團隊媒體主任陳妍馨態度囂張跋扈地針鋒相對，甚至叫罵並叫來警察。

罷免游顥團體表示，陳妍馨行徑顯示游顥團隊自視過高、看不起基層民眾的惡劣態度，更反映缺乏最基本的尊重與民主素養，志工只是靜默表達訴求，聲援民眾也只是行使言論自由，卻換來挑釁與打壓，令人遺憾，如此高傲行為就能窺見游顥團隊對民意的輕蔑與漠視。

陳妍馨表示，當時團隊依法申請集會遊行在鹿谷夜市拜票，民進黨南投縣議員陳玉鈴的公費助理帶著一群雲林罷團成員也在夜市發文宣，由於對方超過3人，她詢問對方有無申請集會遊行，對方回答沒有，由於場地是他們合法申請使用，她希望對方能否到馬路對面。

陳妍馨說，溝通過程好好講，但突然有人把他們文宣丟在地上，然後衝過來指她在兇罷團志工，這招完全就是陳玉鈴曾說過的「碰瓷」手法；對方沒依法申請場地，還另找路人演出所謂伸張正義，現在還想對她、對游顥團隊抹黑攻擊，「你們是知法犯法還是法盲」。

「去游除垢」成員下午在南投市、名間鄉、竹山鎮車隊掃街，沿途向民眾傳達「同意罷免」，晚間則邀網紅節目「女神下午茶」到名間鄉夜市與民眾互動，由節目主持人攜手縣議員陳玉鈴以輕鬆對談方式暢談民主、民生與南投未來，讓更多鄉親了解罷免游顥的必要性。

游顥今天上午由新北市長侯友宜陪同菜市場掃街，侯友宜表示，游顥積極回應地方需求，成功爭取超過新台幣138億元建設經費，成績有目共睹並獲評鑑優質立委；國民黨立委吳宗憲中午陪同游顥掃街表示，游顥團隊依法申請集會，罷團卻派人鬧場煽動對立。

