翁達瑞臉書一度遭停用 意外翻出國民黨抹黑他的證據

旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）被臉書停用帳號，所幸36小時後成功救回。（取自翁達瑞臉書）

2025/08/09 16:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓近日驚爆他的社群平台帳號頻頻遭檢舉導致被停用，今日又傳出旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）被臉書停用帳號，好在依照指示申訴36小時後成功救回，翁達瑞表示，他研判帳號被停用跟高虹安有關。

翁達瑞今日在臉書發文表示，前天深夜，他搭乘的郵輪正在阿拉斯加海域航行。他在艙房準備在臉書發文。打開臉書後，只看到一則通知，帳號已被停用。若未能在180天內成功申訴，帳號將被永久移除。他遵照臉書的指示提出申訴，完成兩道程序後，臉書跳出另一則通知，說明會在24小時後審核申訴。若申訴失敗，帳號也會被永久移除，而且不得再提申訴。

請繼續往下閱讀...

「我研判帳號被停用跟高虹安有關！」翁達瑞表示，當時正值高虹安因誣告他一案，高等法院在7月31日宣判高虹安須服六個月徒刑。案發後數日，他持續在社群平台反駁、澄清與案件相關的不實言論，並指出這些澄清已逐漸扭轉網路風向。就在此時，帳號突然被停用，令他懷疑是遭有組織的檢舉行動所致。

翁達瑞指出，他相信是有大量高虹安的支持者，透過集體檢舉的方式，向臉書惡意檢舉其帳號為假帳號或散播不實資訊，導致平台啟動自動機制將其帳號停權。他在文中強調，這是「網路惡勢力試圖讓他噤聲」。

為了不讓這些人得逞，翁達瑞轉而透過其他社群平台發布帳號被停用的消息，並呼籲各界協助分享。他感謝各界熱心協助，包含前臉書員工與近800位網友轉傳訊息。最終在帳號停用約36小時後，臉書審核通過申訴，恢復帳號，並對誤停用發出道歉通知。

翁達瑞也表示，帳號被停用期間，他透過本名陳時奮的帳號不斷搜尋「翁達瑞」三字，意外翻出，過去國民黨於2022年針對他揭發國民黨前立委柯志恩論文抄襲時，所製作的抹黑影片，稱他為「綠營側翼」、「劣跡斑斑」。翁達瑞不滿表示，柯志恩當年透過國民黨提告，讓他無法反訴誣告，如今帳號事件波及她，未來若她再度參選任何公職，自己也絕不會放過，將再次揭發其論文抄襲行徑。

「高虹安的支持者要讓我在臉書消失，不僅對高虹安沒有幫助，反而連累了柯志恩。日後我再揭發柯志恩的學術不倫，柯志恩應該找高虹安理論。」最後，翁達瑞引用母親曾說的話：「跌倒爬起來也要抓把沙」，強調即使帳號遭停用，他也抓到了國民黨過去抹黑他的證據，誓言持續反擊到底。

