調「志祺七七」、大支資料追殺？王鴻薇幫顏寬恒站台這樣說

國民黨立委王鴻薇今天到台中烏日幫立委顏寬恒站台。（記者陳建志攝）

2025/08/09 16:06

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨立委王鴻薇被爆近日利用立委身分，向政府部門調閱資料，矛頭對準這段時間曾表態支持罷免的團體、公司，包括網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支等，外界質疑是在「文革式追殺」，王鴻薇今南下台中幫立委顏寬恒站台時，除呼籲大家投不同意罷免，面對媒體詢問對此事，王鴻薇表示，已經有錄影說明，不再進行回應。

王鴻薇今天到台中烏日幫顏寬恒站台時表示，7月26日罷免開票時，除了關心自己的票數，看到全國各選區都持續領先，最後1席都沒少時，自己激動的哭出來，感謝民眾出來守護民主，但提醒這不是最後的勝利，強調世界上沒有民主國家會用無差別罷免對付在野黨，這不是民主，這是政治鬥爭，感謝台灣善良的選民用選票守護民主。

王鴻薇表示，發動罷免民眾稱她是共匪，曹興誠還說徐巧芯、王鴻薇都是中共地下黨員，痛批這根本是造謠，呼籲大家讓顏寬恒繼續在立法院監督，8月23日投不同意罷免，守護台灣。

本報獨家報導，王鴻薇近日利用立委身分，向政府部門調閱資料，矛頭對準這段時間曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人，如曾公開表態支持罷免的網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支等，讓外界質疑利用職權清算，如同「文革式追殺」。

今天媒體詢問王鴻薇，對於此事有何看法？王鴻薇表示，已經有錄影說明，對此不再回應。

