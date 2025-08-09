民眾黨明日黨代表大會處理「兩年條款」存廢？ 黃國昌：大家都可討論

民眾黨主席黃國昌赴中和北聖宮，陪同他的中和服務處主任陳怡君發送高麗菜挺菜農。（記者羅國嘉攝）

2025/08/09 16:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨明（10日）將舉辦黨代表大會，傳出將在會中處理民眾黨前主席柯文哲所立「兩年條款」存廢問題。黨主席黃國昌今（9）日表示，相關提案明天黨代表大會時候大家都可以討論。至於台北市議員鍾小平稱民眾黨支持者為「豬籠草」，他則說，其實鍾這種說話的格調沒有什麼評論的必要。

黃國昌今天赴中和北聖宮，陪同他的中和服務處主任陳怡君發送高麗菜挺菜農。活動前接受媒體訪問時，被問及2026選戰是否提名陳怡君為中和區議員候選人，黃國昌指出，他非常感謝怡君，除了是在地長大，過去更帶領著民眾黨的小草在中和、永和都有很好的發展，那這次她能夠加入，他的團隊提供中永和鄉親更多服務，相信是一開始在做基層工作的初衷。

黃國昌說，未來不僅僅是在中和會推出最強最優秀的人選，在新北其它地區也會陸續依照接下來相關提名作業的辦法，找出最好的人選到新北各個地方來服務，也希望在2026年的時候，能夠順利達成在新北市議會一定要有民眾黨黨團的目標。

有關柯文哲所立「兩年條款」存廢問題。黃國昌指出，相關提案明天黨代表大會時候大家都可以討論。

至於鍾小平稱民眾黨支持者為「豬籠草」，黃國昌表示，其實鍾小平這種說話的格調沒有什麼評論的必要，對於民眾黨而言，他們做的是國家的大事，服務的是台灣人民，不會把太多精力放在一個沒有格調、毫無評論必要的事情，那鍾小平這種發言的合調是不是代表國民黨，也只有國民黨能回答。

