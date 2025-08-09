為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    法制局稱立院不受憲法法庭判決拘束 林志潔：若為特定政黨代言不可取

    立法院法制局報告稱立法院毋需受憲法法庭決定拘束，陽明交大法律學者林志潔認為法制局若為特定政黨代言很不可取。（記者洪美秀翻攝）

    2025/08/09 14:56

    〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院法制局日前發出一份報告，內容稱立法院毋須受憲法法庭決定的拘束，可再度訂立被宣告違憲的法律，對此，陽明交大法律學者林志潔認為，此說法不合法理，論理也不够完整。因我國憲法第78條和大法官釋字185號，解釋都清楚指明，大法官的解釋（憲法法庭的判決），有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理相關事項，應依解釋意旨為之，並有實現判決內容的義務。

    另大法官釋字第662號解釋，也講得很清楚，立法院為反映民意，符合社會變遷的實際需求，制定或修正法律，是職權職掌，但是基於權力分立、以及立法權要受到憲法拘束的原理，不可逾越憲法規定及大法官對憲法所做的解釋。且立法院就已被宣告違憲的法律，若無任何新的修改或正當化事由，全部重新再提一次被宣告違憲的立法，即使再度通過，如經有權聲請之人聲請，憲法法庭依然應依其職權，審查該法規範之合憲性，也就是還是會被認為是違憲的。

    她認為，依照權力分立的原則，當立法、司法、行政有權力衝突時，由於司法不像行政有軍隊，不像立法掌預算，是最無害中性的一權，應以司法為優先。這就是權力分立的重要，也是中共絕對不會採用權力分立制度的根本原因。立法院法制局若是擔任某一政黨的代言人，或成為中共的附隨機構，都不該是立法院法制局應做的事。

