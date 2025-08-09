踢爆柯文哲要設副主席被無視 徐瑞希痛斥民眾黨大搞黑箱

曾被民眾黨提名為不分區立委的徐瑞希爆料柯文哲曾透過字條要求設立副主席，卻始終遭到無視。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕曾被民眾黨提名不分區立委、現已退黨的公視前董事徐瑞希，今（9日）在臉書發文爆料柯文哲去年9月透過字條要求設立副主席，卻始終遭到無視，她不禁感嘆民眾黨是在大搞黑箱。

徐瑞希臉書指出，民眾黨祕書長周榆修明明知道柯P紙條的存在，卻任由黨內處在風雨飄搖幾近滅黨的困境，也不依照柯文哲的指示設置副主席，她認為周榆修本人絕對不敢這樣做，應該是有人在後面共謀進行欺瞞。

徐瑞希表示，民眾黨中央黨部特定主管領高薪的肥貓事件已在去年引發批評，如今卻疑似「還在養肥貓為特定黨高層放話帶風向」，讓人不禁懷疑1年新台幣1.5億的政黨補助款，不知有多少比例發給地方黨部做基層服務。

徐瑞希批評，民眾黨立委在立院質詢時要求行政部門守法，但自家黨中央遊走黨內規範邊緣、大搞黑箱排除異己，「年輕政黨還沒執政就搞黨內威權一言堂，算什麼標榜改革？」

徐瑞希認為，非柯文哲政治勢力掌控下的民眾黨，如今已沒有勇敢說真話的人，讓人感嘆曾經承載多少小草、獨立選民對政治改革期待的黨派，如今黨中央可能已被特定勢力挾持。

