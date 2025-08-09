保障身心障礙公民權益 中選會公投宣導影片提供手語翻譯

為保障身心障礙公民權益，中選會今年將手語翻譯服務擴大到電視廣告及網路宣導影片。（中選會提供）

2025/08/09 14:06

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投8月23日舉行投票，中選會今天表示，為保障身心障礙公民權益，今年將手語翻譯服務擴大到電視廣告及網路宣導影片，加上5場公投意見發表會皆提供手語翻譯，盼協助身心障礙朋友，清楚明確掌握選務資訊，行使公民權利。

全國性公民投票案第21案，年滿18歲者皆具有投票權，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

請繼續往下閱讀...

中選會表示，自113年辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉宣導時，電視廣告首度提供手語翻譯服務，這次全國性公民投票案第21案的選務宣導，擴大到電視廣告及網路宣導影片皆有提供手語翻譯版本。

中選會指出，中選會近日發表的電視、網路共4支宣導影片，以及舉辦的5場全國性公民投票案第21案意見發表會，皆有提供手語翻譯服務，且手語翻譯人員視窗皆占整體畫面的3分之1，方便身心障礙朋友瀏覽觀看。

中選會續指，相關便民措施還包括推出易讀版投票指南手冊、投票時在投票所設有無障礙設施，並提供視障者投票輔助器，協助身心障礙朋友，更能清楚、明確掌握選務資訊，行使公民權利。

中選會說明，宣導影片內容包括投票時間為114年8月23日早上8點到下午4點，投票請帶國民身分證、印章及投票通知單，但請不要攜帶手機進入投票所，6歲以下兒童可以一起進入投票所等規範與措施，以及選務公開透明的機制與流程說明等，都有手語翻譯強化身心障礙朋友的溝通與服務，維護身心障礙朋友知的權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法