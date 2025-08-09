為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    胡志強稱江啟臣接班台中市長 綠委何欣純怒稱「抹煞公民團體努力」

    民進黨立委何欣純（中）怒稱，將罷免比喻成市長前哨戰是抹煞公民團體努力。（記者黃旭磊攝）

    民進黨立委何欣純（中）怒稱，將罷免比喻成市長前哨戰是抹煞公民團體努力。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/09 13:52

    〔記者黃旭磊／台中報導〕前台中市長胡志強8日晚間在豐原為藍委江啟臣站台，稱江啟臣要接盧秀燕的位置，成為未來的市長，民進黨立委何欣純上午在烏日參加「中二解顏」罷免總部開幕後，怒稱罷免是台灣民主公民運動，將市長選舉與罷免投票相比「抹煞公民團體辛苦與努力」，也抹煞台灣民主奮鬥歷程。

    立法院副院長江啟臣8日晚間在豐原樂天宮舉辦團結造勢大會，胡志強站台稱提案罷免江啟臣目的就是為了不讓他當未來的台中市長，何欣純今天在「中二解顏」罷免總部開幕後，受訪表示，公民團體志工在過去一年來，為了守護台灣民主自由、守護下一代自主發起罷免行動，罷免是公民權利僅限於台灣民主，在這樣價值下民進黨跟公民同行，希望共同推動更民主自由台灣，不要抹煞公民團體努力行為。

    至於罷免是否為台中市長前哨戰，何欣純說，不能陷入這樣邏輯，罷免是公民行動，公民意志能夠在民主台灣社會行使，這是台灣民主可愛地方，國民黨是政治操作論述，完全抹煞公民團體辛苦，也抹煞台灣民主奮鬥歷程。

