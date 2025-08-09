台灣出席長崎原爆紀念儀式座位遭矮化 李逸洋指控中國打壓

駐日代表李逸洋9日代表台灣首次出席在長崎舉行的原爆80週年和平祈念儀式。（駐日代表處提供）

2025/08/09 13:44

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕駐日代表李逸洋今天再代表台灣出席在長崎舉辦的原爆80週年和平祈念儀式，但因中國打壓，我方代表團被安排在「國際非政府組織」而非使節區的座位，李逸洋表示，雖然遭遇矮化安排，但為向世界傳達追求和平的決心乃台灣最高目標，所以還是決定出席。而去年有出席的中方代表，今年卻未參加。他強調，台灣絕非「國際非政府組織」，而是一個活躍於國際舞台的主權國家。

長崎市舉行的和平祈念儀式由李逸洋率駐福岡辦事處長陳銘俊等人出席，這是繼台灣代表6日首次受邀出席廣島原爆紀念儀式後，再次參加長崎的儀式，6日在廣島的紀念儀式，我方代表團的座位被安排在使節區，與美國大使的座位僅有數張椅子之隔。

請繼續往下閱讀...

李逸洋今天透過駐日代表處發布新聞稿，強調我方立場和堅持參加的意義。他表示，本次儀式初期雖未將台灣納入參與名單，經多方溝通與相互理解後，最終獲准出席，感謝長崎市及相關各界的協助。然而主辦單位安排台灣代表團於「國際非政府組織區域」，對此，代表處基於向世界傳達追求和平的決心乃台灣最高目標，多年來努力積極爭取參與此一重要國際和平活動的機會，藉以展現台灣與國際社會緊密相連、致力於全球和平的立場與誠意，因此雖然遭遇矮化安排，仍決定出席。

李逸洋指出，我方瞭解主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手，為維護國家尊嚴，必須說明台灣的國家地位與參與國際社會應有權利和正當主張。

他還指出，中國持續擴張其核武軍備，根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的《2025全球核力量年鑑》指出，中國是近年核武數量增長最快的國家。中國的相關作為與廣島與長崎歷經苦難後所倡議「無核武世界」的崇高和平理念背道而馳，追逐核武的中國在和平紀念典禮背後打壓全心追求和平的台灣，令人深感遺憾。

他強調，台灣長期在國際社會扮演不可或缺的角色，是全球第22大經濟體，在高科技、民主治理、醫療衛生等多領域居於領先地位。前21大經濟體人口比台灣少的國家僅有瑞士與荷蘭，其他國家平均人口高於台灣數倍到數十倍，這也突顯出台灣在科技、治理與創新方面的卓越競爭力。台灣絕非「國際非政府組織」，而是一個活躍於國際舞台的主權國家。

台灣作為國際社會負責任及愛好和平的一員，將繼續與日美等理念相近夥伴攜手合作，共同對抗威權主義的擴張，守護台海與印太區域和平、穩定及永續繁榮。

長崎市的和平祈念儀式在今天上午10點40分開始，11點零2分也就是80年前原子彈在長崎上空爆炸的時間，全體出席者以默哀追悼罹難者。去年過世的3167位原爆受難者，被寫進原爆死亡者名冊，一起被放進「奉安箱」中，長崎原爆的死亡者累計有20萬1942人。

儀式上，長崎市長鈴木史朗宣讀「長崎和平宣言」，日本首相石破茂也在會中致詞，重申日本將堅持「非核三原則」，引領國際社會實現「無核戰爭世界」和「無核武世界」。

長崎市今年對157個國家與地區發出舉辦和平祈念儀式的邀請函，結果有95個國家與地區參加，其中包括立場對立的以色列、巴勒斯坦和伊朗等國的代表。以色列去年因為以巴衝突未獲邀請，造成G7國家中，除了日本以外的6國大使缺席抗議。

長崎市與中國有傳統的良好交情，向來被認為較為親中，台灣雖然從未獲邀請，但我方一直積極表態希望出席，在日本輿論的支持下，長崎市長鈴木史朗自知民意難擋，回覆我方要求，公開表示歡迎台灣出席，但在座位的安排上仍矮化我方代表團。

中方對於日本原爆紀念儀式向來抱著嗤之以鼻的態度，認為日本在原爆紀念活動中強調「受害者之姿」，未充分反省其侵略行為，所以從未出席廣島的紀念儀式，而長崎市的紀念儀式則偶爾會出席捧場，中國駐長崎總領事館就位於長崎和平公園附近，去年也曾出席祈念儀式，今年突然缺席。對於中國缺席，長崎市表示，「個別的理由，無可奉告」。

駐日代表李逸洋（左2）率駐福岡辦事處長陳銘俊（左1）座位被安排在「國際非政府組織」而非使節區的座位。（駐日代表處提供）

駐日代表李逸洋在開場前與出席的日本政要打招呼。（駐日代表處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法