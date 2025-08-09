台中江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔合體 高喊「823反惡罷」

江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔（右起）3個人剛好是第8、第2、第3選區，3人今天合體高喊「823反惡罷」。（記者陳建志攝）

2025/08/09 13:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區立委顏寬恒罷免案8月23日將投票，顏寬恒今天在烏日舉辦「挺寬恒、反惡罷烏日團結大會」，現場聚集近1500位民眾到場力挺，除顏寬恒高喊8月23日讓賴清德再輸一次，同樣身陷罷免的立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔立委也到場力挺，江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔3個人剛好是第8、第2、第3選區，合起來剛好是「823」，3人合體高喊「823反惡罷」。

江啟臣今天站台表示，假日原本是全家出遊的日子，現在大家卻因煩惱國家、家庭坐在這裡，強調現在全球進入大談判的時代，台灣政府卻在搞大罷免，台灣手工具產業出口到美國要24.4%關稅，足足比日韓多了9.4%，叫這些業者如何生存？7月26日罷免民眾已經展現民意，政府卻繼續搞罷免，呼籲大家8月23日「票投不同意才能一起拚經濟」。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔也呼籲，8月23日大家要出來投不同意罷免，「護民主、顧民生」。

顏寬恒壓軸登台表示，民進黨發起大罷免是為了「一黨獨大」，強調美國高關稅對於出口產業影響很大，但政府毫無辦法只會搞大罷免，百姓最關心的其實是生活、安居樂業，所以要在8月23日讓賴清德再輸一次，告訴總統你錯了。

顏寬恒並說，立委天職是爭取預算回來造福地方，在自己和國民黨立委努力下，台中市增加262億預算，並說台灣現在變成是詐騙最嚴重的地方，每1年詐騙金額約2500億，還行銷到全世界其他國家，但政府卻束手無策，8月23日大家要站出來，讓包括自己在內全國7席立委，一個都不能少， 高喊「823出來投不同意」；另外一張票則是要投「同意重啟核三」。

中二立委顏寬恒（前排中）今天上午在烏日舉辦「反惡罷烏日團結大會」，吸引上千人到場，高喊8月23日讓賴清德再輸一次。（記者陳建志攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法