為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國對等關稅疊加原關稅 張麗善籲中央加強穩定民生抗高關稅壓力

    美國對等關稅要疊加原關稅，雲林縣長張麗善籲中央放下仇恨與政治算計穩定民生齊心抗高關稅壓力。（記者黃淑莉攝）

    美國對等關稅要疊加原關稅，雲林縣長張麗善籲中央放下仇恨與政治算計穩定民生齊心抗高關稅壓力。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/09 12:52

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕美國對台課徵20%對等關稅是原有稅率再加20%，行政院昨（8）日證實後引起議論，雲林縣長張麗善今受訪指出，全世界因美國總統川普一人為之瘋狂，台灣不應該妥協，在談判過程應比照韓國、印度為弱勢農業劃下紅線，避免在談判桌上被犧牲。她也呼籲中央放下仇恨與政治算計，先安內穩定民生，才能齊心對抗外在高關稅等國際壓力。

    張麗善表示，雲林是農業大縣，同時也是傳統產業密集地區，在高關稅的壓力下農業、傳產都受到影響，縣內約有1480餘家傳統產業，大多依賴大量勞工，如今許多工人恐面臨無薪假或失業，社會安全網正遭受嚴峻挑戰。

    張麗善指出，中央與地方政府必須團結提出更有效的對策因應，而非被動妥協，在國際談判過程中，更應比照韓國、印度的做法，為弱勢農業劃下紅線，避免在談判桌上被犧牲，成為交換利益的籌碼，如果農產品遭零關稅傾銷，將直接打擊本土農業，農民生計難以維持，生產出的作物可能無處可銷，這不僅是農業經濟問題，更攸關國家糧食安全與地方產業生存。

    張麗善說，當前社會面臨「內憂外患」，這次大罷免行動衍生出許多家庭、社會乃至族群對立的問題，呼籲中央應懸崖勒馬，放下仇恨、政治算計，現在最重要是先安內，讓民心穩定，才能齊心對抗外在高關稅等國際壓力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播