    新關稅公布藍白批政府黑箱 吳濬彥轟：不做功課還以為撿到槍

    前民進黨青年部主任吳濬彥發文質疑，早在4月行政院就曾開記者會說明過關稅算法還附簡報，他也批評「賴清德總統邀國安簡報你們也不去，四月時楊政委講過算法也不看。不做功課在那邊黑箱」。（圖擷自臉書）

    前民進黨青年部主任吳濬彥發文質疑，早在4月行政院就曾開記者會說明過關稅算法還附簡報，他也批評「賴清德總統邀國安簡報你們也不去，四月時楊政委講過算法也不看。不做功課在那邊黑箱」。（圖擷自臉書）

    2025/08/09 13:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普推出的對等關稅近期引發各界熱議，國民黨主席朱立倫日前批政府現在還是一味掩蓋、黑箱，民眾黨主席黃國昌昨更砲轟行政院經貿辦刻意拖到週五晚上才透過媒體表示台灣的關稅「不只20%」，並批政府黑箱。對此前民進黨青年部主任吳濬彥發文質疑，早在4月行政院就曾開記者會說明過關稅算法還附簡報，他也批評「賴清德總統邀國安簡報你們也不去，4月時楊政委講過算法也不看。不做功課在那邊黑箱」。

    吳濬彥在臉書發文指出，「以為撿到槍，結果是從頭到尾搞不清楚關稅算法，不懂說成是黑箱」。他表示早在4月台灣面對32%關稅，行政院開記者會時就已經說明過是：「原有最惠國（MFN）待遇關稅稅率」+對等關稅。

    吳濬彥強調，「當時的32%，延期時的10%，現在的暫時性關稅20%，一直都是原本關稅疊加」。他也提到「工具機出口美國過去關稅為0%-6%，就是大約20-26%；塑膠產品原關稅為0%到7%，就是20-27%。蝴蝶蘭、鬼頭刀0關稅，新關稅就是20%。本來就不是所有關稅全部齊頭20%」

    吳濬彥也指出，「所有國家除歐盟例外，一直都是MFN+對等關稅。難不成是要行政院開課教立委教到會，才叫作公開透明嗎？」他也質疑「賴清德總統邀國安簡報你們也不去，四月時楊政委講過算法也不看。不做功課在那邊黑箱」。

    吳濬彥在留言處也附上今年4月行政院在官網說明的連結，並強調「4月份行政院記者會也講過關稅算法還附簡報也不看。不是自己不懂，不做功課就叫黑箱」。

    吳濬彥也強調，「而且行政院一直說，現在暫時性關稅跟232現在就是一起會持續跟美國磋商」、「這段期間到底有沒有真的在關心關稅政策變化、台灣有出口去美國的產業啊，怎麼不問一下趕8/7以前裝船適用10%的企業是不是 MFN+10%，那現在適用MFN+20%的產業需要什麼行政立法中央地方大家一起來怎麼協助？」

