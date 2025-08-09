為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆市長謝國樑到新店 為羅明才宣導反罷免

    基隆市長謝國樑（左）到新店為羅明才站台，盼民眾支持反罷免。（記者翁聿煌攝）

    基隆市長謝國樑（左）到新店為羅明才站台，盼民眾支持反罷免。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/09 12:28

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區國民黨立委羅明才，將於823面對選區的罷免投票，雖然藍營在726大獲全勝，羅明才仍不敢大意，面對罷團全力宣導投同意，他也是四處請託支持者出來投不同意票，今天他邀請國民黨籍基隆市長謝國樑到新店宣講，謝國樑說，基隆在去年1113經歷市長罷免案，才有反罷免經驗，他擔心新店的選民以為一定不會過，就不出來投票。

    謝國樑說，去年1113罷團在基隆推動罷免他，幸好投票時，大部分選民出來投下不同意票，讓他有機會繼續在基隆為大家服務，也因為有市長罷免案的經驗，在726立委罷免案成功保住立委林沛祥。

    他指出，羅明才是在地的優質立委，為地方爭取多項重大建設，服務成有目共睹，但是他擔心支持者看到726藍營成功保住所有立委席次，就以為823一定會贏，就不出來投票，所以他要呼籲民眾出來投票，投下不同意罷免，讓羅明才能繼續在新店為大家服務。

    面對823將會有核三延役公投和罷免案同時舉行，對於外面有人喊出「823統統投同意，大家吹冷氣」羅明才表示，823的投票狀況確實有些複雜，羅明才呼籲大家，他並且比出OK加上3的手勢，請大家「核三投同意，大家都OK」，但是罷免羅明才，「一定要投下不同意」。

    國民黨籍立委羅明才（左）今天由基隆市長謝國樑陪同宣傳反罷免。（記者翁聿煌攝）

    國民黨籍立委羅明才（左）今天由基隆市長謝國樑陪同宣傳反罷免。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播