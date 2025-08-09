基隆市長謝國樑到新店 為羅明才宣導反罷免

基隆市長謝國樑（左）到新店為羅明才站台，盼民眾支持反罷免。（記者翁聿煌攝）

2025/08/09 12:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區國民黨立委羅明才，將於823面對選區的罷免投票，雖然藍營在726大獲全勝，羅明才仍不敢大意，面對罷團全力宣導投同意，他也是四處請託支持者出來投不同意票，今天他邀請國民黨籍基隆市長謝國樑到新店宣講，謝國樑說，基隆在去年1113經歷市長罷免案，才有反罷免經驗，他擔心新店的選民以為一定不會過，就不出來投票。

謝國樑說，去年1113罷團在基隆推動罷免他，幸好投票時，大部分選民出來投下不同意票，讓他有機會繼續在基隆為大家服務，也因為有市長罷免案的經驗，在726立委罷免案成功保住立委林沛祥。

請繼續往下閱讀...

他指出，羅明才是在地的優質立委，為地方爭取多項重大建設，服務成有目共睹，但是他擔心支持者看到726藍營成功保住所有立委席次，就以為823一定會贏，就不出來投票，所以他要呼籲民眾出來投票，投下不同意罷免，讓羅明才能繼續在新店為大家服務。

面對823將會有核三延役公投和罷免案同時舉行，對於外面有人喊出「823統統投同意，大家吹冷氣」羅明才表示，823的投票狀況確實有些複雜，羅明才呼籲大家，他並且比出OK加上3的手勢，請大家「核三投同意，大家都OK」，但是罷免羅明才，「一定要投下不同意」。

國民黨籍立委羅明才（左）今天由基隆市長謝國樑陪同宣傳反罷免。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法