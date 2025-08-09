為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中2顏寬恒反罷免 徐巧芯、王鴻薇喊「讓他們再輸一次」

    中二選區顏寬恒今天在烏日舉辦反罷免造勢活動，現場超過1500位民眾支持。（記者陳建志攝）

    2025/08/09 12:25

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區立委顏寬恒罷免案8月23日將投票，顏寬恒今天在烏日舉辦「挺寬恒、反惡罷烏日團結大會」，現場聚集近1500位民眾到場力挺，包括剛挺過罷免的徐巧芯、王鴻薇立委都到場站台，徐巧芯說，7月26日反罷免投出25比0，對方竟然批評民眾愚蠢，大家8月23日出門投「不同意罷免」，讓他們再輸一次，王鴻薇也強調1席都不能少，投不同意罷免，守護台灣、守護顏寬恒。

    徐巧芯今天到場幫顏寬恒站台，強調台灣目前面臨美國關稅進逼，對產業影響非常大，質疑20%暫時性關稅只是暫時嗎？此外，南部大雨成災，政府救災完全沒做好，只關注在政治鬥爭，7月26日反罷免投出25比0，竟然批評民眾愚蠢，呼籲大家催票、拉票、投票，8月23日出門投「不同意罷免」，讓他們再輸一次，終結大惡罷。

    王鴻薇站台時則表示，7月26日罷免開票時，除了關心自己的票數，看到全國各選區都持續領先，最後1席都沒少時，自己激動的哭出來，感謝民眾出來守護民主，但提醒這不是最後的勝利，強調世界上沒有民主國家會用無差別罷免對付在野黨，這不是民主，這是政治鬥爭，感謝台灣善良的選民用選票守護民主。

    王鴻薇表示，發動罷免民眾稱她是共匪，曹興誠還說徐巧芯、王鴻薇都是中共地下黨員，痛批這根本是造謠，呼籲大家讓顏寬恒繼續在立法院監督，8月23日投不同意罷免，守護台灣。

    中二選區顏寬恒今天在烏日舉辦反罷免造勢活動，徐巧芯立委到場站台，呼籲大家8月23日出門投「不同意罷免」，讓他們再輸一次。（記者陳建志攝）

    中二選區顏寬恒今天在烏日舉辦反罷免造勢活動，王鴻薇呼籲8月23日投不同意罷免，讓顏寬恒繼續在立法院監督。（記者陳建志攝）

