民眾黨辦全民國防論壇 黃國昌稱向來將國家利益放最上位

民眾黨主席、立委黃國昌說，他在立法院當面邀請陳永康擔任本次論壇主講。（記者方賓照攝）

2025/08/09 13:12

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣民眾黨國家治理學院今（9）日上午在政大公企中心舉辦「全民國防論壇」，邀請退役海軍上將、國民黨立委陳永康主講「全民國防的下一步」，並邀台灣安全研究中心主任劉復國、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，與民眾黨主席黃國昌與談。黃國昌致詞說，陳永康平常在立院外交國防委員會的質詢幫所有立委上了最好的一課，其主持的兵推更早於國外智庫提出能源韌性的弱點。

民眾黨這場全民國防論壇的內容現場並不對媒體開放。

黃國昌說，民眾黨向來將國家利益放最上位，面對地緣政治劇烈的變化及挑戰，他在立法院當面邀請雖屬不同黨派但非常敬重的長者、好同事陳永康將軍。他說，相信陳在外交國防委員會專業的質詢，幫所有立委上了最好的一課，他也非常虛心學習。

黃舉例稱，陳永康今年3月主持TTX台海防衛兵推，其中所得出的重要結論，就是台灣國防目前最脆弱的一環是能源，風險值高達0.99，而上週華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）所公佈的兵推，結論也是台灣最脆弱的是能源，顯示雖然國際友人的兵推可以給我們非常多啟示，但有時「外面的和尚不一定比較會念經」，我們自己的國家有很多非常優秀的人才，重點在於執政者是否願意虛心聆聽。

黃國昌也稱，全民國防的議題，就如同台灣面對高關稅的挑戰一樣，只有政府跟民間各自在不同的崗位上扮演好不同角色，但捍衛台灣的目標、利益和心志是一樣的。他呼籲執政者能夠冷靜下來想想，不要再把台灣社會，為了民進黨的政治利益，自私、狠心地切成兩塊，這樣的作為其實是在弱化台灣。

黃國昌頒發感謝狀給陳永康。（記者方賓照攝）

國民黨立委、海軍退役上將陳永康9日擔任民眾黨「全民國防論壇」主講。（記者方賓照攝）

