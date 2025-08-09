「中二解顏」罷免總部開張 端出水餃酸：比顏寬恒有料

「中二解顏」端出水餃，稱水餃都比顏寬恒「有料」。（記者黃旭磊攝）

2025/08/09 12:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離823罷免投票倒數兩週，國民黨今天重軍壓進烏日，立委徐巧芯、王鴻薇及林國成等藍白立委，上午在烏日區站台力挺顏寬恒，而就在台中國際展覽館會場附近，「中二解顏」罷免總部宣布開幕，衛生福利部政務次長林靜儀現身力挺表示「記得公民團體的努力，不要讓罷團覺得孤單。」

「中二解顏」罷免總部位於烏日區新興路，上午由「中二解顏」發言人林宣宏端進水餃，稱水餃都比顏寬恒「有料」，宣示罷免「無料立委」顏寬恒揭開序幕，反共護台志工聯盟代表簡嘉佑主持，民進黨立委何欣純、蔡其昌、台中市議會民進黨黨團總召王立任、副召張芬郁等10多名議員，及新北市議員卓冠廷、時事評論員許維智、王瑞德等近百人到場聲援。

請繼續往下閱讀...

林靜儀在去年1月立委選舉敗給顏寬恒，現身熟悉的烏日會場馬上引起騷動，林靜儀說，回來看看在地方努力很久的中二夥伴，中二選區是台灣公民民主運動排名前幾名很不容易，而823這場投票，是公民夥伴用時間、精神及汗水為大家爭取到的，要向他們表達敬意，大家要記得公民團體努力，不要讓他們覺得孤單，不要讓他們失望。

「中二解顏」罷免顏寬恒總部開幕，衛福部次長林靜儀（右二）現身力挺。（記者黃旭磊攝）

民進黨立委何欣純力挺「中二解顏」。（記者黃旭磊攝）

台中市議會民進黨黨團力挺「中二解顏」。（記者黃旭磊攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法