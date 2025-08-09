國民黨10/18主席及黨代表選舉 7/31前未繳黨費者無投票資格

7月31日前未完成繳交黨費的國民黨員，將喪失黨主席、黨代表選舉的投票資格。（資料照）

2025/08/09 12:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨已於7月31日公告114年黨主席選舉及第22屆全國代表大會代表選舉於10月18日舉行投票。根據該黨114年黨主席選舉作業細則規定，黨員除依規定免繳黨費者（如資深高齡黨員）外，必須在黨主席選舉公告之日前繳納114年黨費300元，並依照黨員繳納辦法規定在今年6月18日以前完成補繳民國111至113年欠繳黨費（每年300元），否則將不具有黨權，亦即無法取得選舉人的投票資格。

此外，該黨還規定，黨員合格入黨或回（恢）復黨籍滿1年以上者，才具有黨權者為選舉人。

國民黨這次改選將在10月1日至3日於各地方黨部公告閱覽選舉人名冊，4年前的黨主席選舉具投票權的選舉人數為37萬711人，自從現任黨主席朱立倫上任以來，國民黨拉入不少新進黨員，再加上黨中央推出「同舟計畫」，有不少失聯黨員或曾經被開除或註銷黨籍的昔日黨員回流，黨內估計這次選舉符合選舉人資格的黨員數可望高於4年前的選舉。

根據國民黨規劃，選舉投開票作業訂於10月18日辦理，各投開票區基於選舉人數、地理性質及實際需要，得設若干投開票所，而且投開票所的設置將以每一鄉鎮市區至少一處為原則。

國民黨預定在9月1日至5日受理領表，4日、5日兩天辦理候選人登記，新任黨主席將在11月1日召開的全代會走馬上任。

