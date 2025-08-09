為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    綠營喊話一起「拔羅波」 何博文：國民黨不斷扯民眾後腿

    民進黨代理秘書長何博文（左三）與立委蘇巧慧（左四）吳思瑤（右三）等人赴新店協助罷團宣傳罷免立委羅明才。（記者翁聿煌攝）

    民進黨代理秘書長何博文（左三）與立委蘇巧慧（左四）吳思瑤（右三）等人赴新店協助罷團宣傳罷免立委羅明才。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/09 12:20

    〔記者翁聿煌／新北報導〕距離823第二波罷免時間僅剩兩週，新店區公民團體「拔羅波」積極展開宣講活動，民進黨代理秘書長何博文、新北市黨部主委蘇巧慧和立委吳思瑤今天前往新店區建國市場陪同罷團掃街，何博文說，今天在823要罷免的7個選區，從早到晚都有民進黨公職人員陪同，展現民進黨與公民團體齊心完成罷免目標的信念與意志。

    何博文指出，國民黨不斷在扯執政黨後腿，也在扯民眾的後腿，甚至還要刪打詐預算，所以民進黨一定與公民團體合作，深入基層宣講，尋求更多的支持，823民眾一起站出來，完成罷團的目標和人民的想望。

    蘇巧慧指出，726罷免，因為都是在藍營的選區，雖然公民團體遭受挫折，但是大家並沒有放棄，也因為有罷免行動，近來國會變得正常許多，所以為了台灣價值優先，維護民主憲政，大家一起站出來，823投下同意罷免票。

    9日上午何博文、蘇巧慧、吳思瑤，與新店區議員陳永福、陳乃瑜，陪同罷團一起在建國市場掃街，大家高喊「只要好立委、不要核廢料」、「罷免羅明才、新店有未來」。

    除了民進黨重量級政治人物到場掃街，中午在深坑兒童遊戲場有精彩的「拔成宮第11選區遶境」活動，從上午11點起，就有系列活動，包括絹印/繡女（繡羅波）、拔成宮宣導和機車小隊繞行深坑，還有拔羅波大樂隊及吟遊詩人表演，現場請來民進黨發言人卓冠廷等人宣講，把握最後兩週時間，爭取民眾支持罷免。

    民進黨代理秘書長何博文（左四）與立委蘇巧慧（左三）吳思瑤（左二）等人赴新店協助罷團掃市場，宣傳罷免立委羅明才。（記者翁聿煌攝）

    民進黨代理秘書長何博文（左四）與立委蘇巧慧（左三）吳思瑤（左二）等人赴新店協助罷團掃市場，宣傳罷免立委羅明才。（記者翁聿煌攝）

