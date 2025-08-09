台美關稅談判 花蓮藍營要賴清德為「史上最失敗談判」道歉

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（中），今天痛批關稅談判是史上最失敗，請賴總統出來道歉面對。（資料照）

2025/08/09 12:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕美國總統川普公布台灣「對等關稅」稅率20%，經濟部昨指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，實際會超過20%，但這是「暫時稅率」還會努力談判。對此國民黨花蓮縣議會黨團今天高射砲打向中央，痛批民進黨開放美豬美牛進口、軍購，換來的卻是加碼課稅，強烈譴責「這是一場史上最失敗的貿易談判」，要求賴清德向全國人民道歉。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，民進黨長年自詡「最懂美國」，賴清德不惜兆元軍購、無條件開放美豬、美牛、核食要換取「美台友誼」，卻換來川普重重甩一巴掌給台灣、換來對台加碼課稅、換來台灣產品被擠出美國市場、換來數十萬家庭面臨失業與減薪的威脅，民進黨號稱的親美不是平等互惠，是卑躬屈膝，只為保護自己政權利益。

吳建志強調，日本爭取到15%，韓國只有14%，台灣20%，被美國狠狠插上一刀的台灣等於輸掉產業競爭力，民進黨一邊口口聲聲要「挺台灣」，一邊把台灣推入關稅懸崖，機械、工具機、金屬加工、石化、紡織等出口大產業將首當其衝，產值數千億元恐瞬間蒸發。

「鄭重要求賴清德總統，立即向全國人民道歉，立刻召開國是會議，邀集各產業工會、在野黨、經貿專家共同應對，並重啟與美方談判」！吳建志說，請民進黨不要成為摧毀台灣經濟的歷史罪人，要勇於面對。

