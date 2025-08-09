為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美關稅談判 花蓮藍營要賴清德為「史上最失敗談判」道歉

    國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（中），今天痛批關稅談判是史上最失敗，請賴總統出來道歉面對。（資料照）

    國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志（中），今天痛批關稅談判是史上最失敗，請賴總統出來道歉面對。（資料照）

    2025/08/09 12:12

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕美國總統川普公布台灣「對等關稅」稅率20%，經濟部昨指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，實際會超過20%，但這是「暫時稅率」還會努力談判。對此國民黨花蓮縣議會黨團今天高射砲打向中央，痛批民進黨開放美豬美牛進口、軍購，換來的卻是加碼課稅，強烈譴責「這是一場史上最失敗的貿易談判」，要求賴清德向全國人民道歉。

    國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，民進黨長年自詡「最懂美國」，賴清德不惜兆元軍購、無條件開放美豬、美牛、核食要換取「美台友誼」，卻換來川普重重甩一巴掌給台灣、換來對台加碼課稅、換來台灣產品被擠出美國市場、換來數十萬家庭面臨失業與減薪的威脅，民進黨號稱的親美不是平等互惠，是卑躬屈膝，只為保護自己政權利益。

    吳建志強調，日本爭取到15%，韓國只有14%，台灣20%，被美國狠狠插上一刀的台灣等於輸掉產業競爭力，民進黨一邊口口聲聲要「挺台灣」，一邊把台灣推入關稅懸崖，機械、工具機、金屬加工、石化、紡織等出口大產業將首當其衝，產值數千億元恐瞬間蒸發。

    「鄭重要求賴清德總統，立即向全國人民道歉，立刻召開國是會議，邀集各產業工會、在野黨、經貿專家共同應對，並重啟與美方談判」！吳建志說，請民進黨不要成為摧毀台灣經濟的歷史罪人，要勇於面對。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播