揭盧秀燕市府「陸軍」網絡操作手法！江肇國：運作模式不斷擴大

2025/08/09 12:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市議員江肇國今日在臉書曝光一張LINE截圖，只見6個LINE群組中，幾乎同時有人送出了同一則「中電南送，對中部人公平嗎？」的新聞。江肇國指出，這就是台中市府「陸軍網路」操作，從盧秀燕上任到現在，這套運作模式不斷擴大。

江肇國今日在臉書發文指出，昨天有一則「中電南送，對中部人公平嗎？」的新聞，當市府設定這題，馬上會有人幫忙轉貼至各大群組。從他貼出的截圖可見，該則新聞幾乎是同一時間被張貼到至少6個LINE群組中。

江肇國指出，以這張截圖來說，只要1分鐘就能把訊息傳遞給上千人。若全市5000個以上的群組，輕易可觸及百萬人。「盧市府的陸軍網絡就是這樣操作的。」而從盧秀燕上任到現在，這套運作模式不斷擴大。帶風向、放謠言、洗爭議、捧市政......等，非常有效，還可依群組性質差異化餵養內容。

最後，江肇國嘆：「藍白紅要的訊息天天在基層組織滲透影響，台中就是輸在這裡。」

