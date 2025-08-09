再批疊加關稅黑箱 黃國昌質疑政府「喪事喜辦」

台灣民眾黨主席黃國昌9日出席國家治理學院及國際部聯合主辦「全民國防論壇」。（記者方賓照攝）

2025/08/09 11:47

〔記者方瑋立／台北報導〕美國對等關稅政策自台灣時間7日中午12時上路，目前對台暫時性對等關稅加徵20%。民眾黨主席、立委黃國昌今（9）日上午受訪繼續砲轟政府「矇騙國人」，他說，政府不僅在談判上進退失據，連最基本與國人誠實報告的責任都沒有盡到，就連執政黨立委都要出來幫忙護航洗地，自我角色認知錯亂，執政團隊集體墮落。

針對美國對全球各國實施對等關稅，目前對台加徵暫時性關稅20%，黃國昌今天砲轟，政府不僅是在談判上進退失據、荒腔走板，甚至在國內連基本程序、資訊及向國人誠實報告的責任都沒盡到，「沒有最黑箱，只有更黑箱」。

黃稱，4月的時候所謂暫時性關稅，是有一個截止日期的，大家也非常清楚知道，是從原來的稅率往上疊加，但這次8月1日川普政府所公佈的稅率，政府從頭到尾都在「喪事喜辦」，只會跟國人說20%關稅與他國相比如何，整個行政團隊從來沒有清楚告訴國人，是20%再加上既有關稅，拖到昨天晚上才透過媒體放話，釋出這麼嚴重的訊息。

另針對媒體詢問吳思瑤反嗆政院4月就已說明，黃「不懂還以為撿到槍」，黃國昌也回擊表示，當政府選擇黑箱、蓋牌欺瞞台灣社會，執政黨的立法委員，竟還出來幫忙護航洗地，不僅是自我角色認知的錯亂，更顯示出整個執政團隊的集體墮落。

