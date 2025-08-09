為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批馬文君挨告 顏擇雅︰她有危機感 罷免有望

    作家顏擇雅表示馬文君告她，是因為有危機感，823罷免7名藍委相當有希望。（記者張協昇攝）

    作家顏擇雅表示馬文君告她，是因為有危機感，823罷免7名藍委相當有希望。（記者張協昇攝）

    2025/08/09 10:59

    〔記者張協昇／南投報導〕作家顏擇雅在臉書發文，指立委馬文君說過「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」，遭馬文君提告，顏擇雅9日出席「草屯罷馬志工團」總部開幕活動表示，從726有7名藍委同意罷免票逾25%門檻來看，其實823罷免7名藍委相當有希望，馬文君告她，就是因為有危機感。

    顏擇雅指出，國民黨把726當做生死決戰，已把資源及氣力用盡，且蔡英文2020當選總統時，在南投縣得票率過半，這就是民進黨的基本盤，加上此次罷免行動，也吸引一些反共的中間及深藍選民投下同意票，因此大家千萬不要氣餒，823罷免7名藍委相當有希望，大家一定要堅持下去。

    時事評論員王瑞德也指出，726罷免失敗，是因為有約3成原本支持罷免民眾，被藍白用普發現金1萬元騙成功，但南投縣並非攻不破的城堡，前縣長林明溱參選立委補選時，就敗給了民進黨蔡培慧，如果大家對726罷免失敗感到難過，討厭忘恩負義的民眾黨主席黃國昌，大家就應該號召親朋好友站出來，在823投下同意罷免票報仇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播