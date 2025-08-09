批馬文君挨告 顏擇雅︰她有危機感 罷免有望

作家顏擇雅表示馬文君告她，是因為有危機感，823罷免7名藍委相當有希望。（記者張協昇攝）

2025/08/09 10:59

〔記者張協昇／南投報導〕作家顏擇雅在臉書發文，指立委馬文君說過「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」，遭馬文君提告，顏擇雅9日出席「草屯罷馬志工團」總部開幕活動表示，從726有7名藍委同意罷免票逾25%門檻來看，其實823罷免7名藍委相當有希望，馬文君告她，就是因為有危機感。

顏擇雅指出，國民黨把726當做生死決戰，已把資源及氣力用盡，且蔡英文2020當選總統時，在南投縣得票率過半，這就是民進黨的基本盤，加上此次罷免行動，也吸引一些反共的中間及深藍選民投下同意票，因此大家千萬不要氣餒，823罷免7名藍委相當有希望，大家一定要堅持下去。

時事評論員王瑞德也指出，726罷免失敗，是因為有約3成原本支持罷免民眾，被藍白用普發現金1萬元騙成功，但南投縣並非攻不破的城堡，前縣長林明溱參選立委補選時，就敗給了民進黨蔡培慧，如果大家對726罷免失敗感到難過，討厭忘恩負義的民眾黨主席黃國昌，大家就應該號召親朋好友站出來，在823投下同意罷免票報仇。

