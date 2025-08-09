黃國昌稱疊加關稅政府黑箱 吳思瑤：認真一點好嗎？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國對等關稅自美東時間7日零時上路（台灣時間7日中午12時），民眾黨主席黃國昌砲轟行政院經貿辦刻意拖到週五晚上才透過媒體表示台灣的關稅「不只20%」，並批「在賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱！」對此民進黨立委吳思瑤表示，黃國昌，認真一點好嗎？4月行政院就對外說明的事，8月你還說是黑箱？

吳思瑤在臉書PO文表示，早在行政院4月4日記者會，就清楚說明「美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率」！白話文：「MFN+對等關稅，對各國皆如此（除歐盟例外）、一直以來都是如此。不論一開始的32%、延期期間的10%，或是現在的暫時性20%，皆是MFN+對等關稅。」

吳思瑤直言，黃國昌以為撿到槍，只證明了他除了不懂關稅計算方式，更完全沒看清楚行政院歷次的說明，把自己不懂的事，都抹成黑箱！現在最重要的，行政院仍持續與美磋商，將20%再往下降，期望能成功爭取，附上行政院4/4記者會，楊珍妮政委簡報第5頁，早就清楚說明了。當時是MFN+32%。

