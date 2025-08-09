矢板明夫捐贈日本台灣米獲各界響應 日方好評：有助台灣稻米輸日

古董藝廊「寄暢園」舉辦「台灣米慈善茶會」活動，多位友日團體、熱心人士透過義賣藝術品的方式，將所得全部用於捐贈台灣米。（印太戰略智庫提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕古董藝廊「寄暢園」8日舉辦「台灣米慈善茶會」活動，前外交部長、台灣安倍晉三之友會會長陳唐山、日本台灣交流協會代表片山和之夫人片山優香里女士到場支持，場面十分熱烈。

日本5月米價狂飆，街頭一度出現民眾排隊購買「儲備米」的場景，6月以降平均氣溫飆高，今年稻米總產量恐怕受影響，引起台灣各界關心，表示希望能進一步協助。

古董藝廊「寄暢園」張順易先生等多位友日團體、熱心人士所舉辦的「台灣米慈善茶會」，透過義賣藝術品的方式，將所得全部用於捐贈台灣米，東海扶輪社、台日交流高座之友會等積極響應。

片山優香里指出，日本人一直自豪地認為「我們日本的米是最好吃的」，但這次來台灣，不管是滷肉飯還是便當，都讓人驚嘆台灣米的美味，日本的小朋友一定會喜歡，「台灣緯度和沖繩差不多，能夠產出這麼好吃的白米，日本應該有可以借鑑並進行品種改良之處，有助於台灣稻米輸日」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫致詞表示，活動共募集到20噸的台灣米「台南11號」，10噸將捐給安倍晉三前首相的家鄉山口縣，10噸捐給八田與一的家鄉，去年能登半島地震受災區的石川縣；「日本稻米價格漲了3倍，很多小學生、中學生的營養午餐改吃炒麵和麵包」，「現在正是促進台日交流的好機會」。

前外交部長、台灣安倍之友會會長陳唐山回憶，以前父母親講台南缺水，耕作困難，稻米一年只能生產一次，八田與一技師在台南興建烏山頭水庫後，台灣米的收穫才從一期增加到三期，每當有天災出現，都使台灣和日本的關係變得更加緊密。

印太戰略智庫將於9月9日率團訪問山口縣，正式將本次活動募得的台灣米轉贈給山口縣教育委員會，讓當地中學生、小學生都能親自品嘗到「台南11號」的美味。山口縣知事村岡嗣政，山口縣縣廳、教育委員會相關人員預計將出席與會。

前外交部長、台灣安倍晉三之友會會長陳唐山（右）與日本台灣交流協會代表片山和之夫人片山優香里（左）。 （印太戰略智庫提供）

