林思銘竹北市場掃攤 宣傳不同意罷免

國民黨新竹縣立委林思銘（前中）今天早上在竹北市場逐攤拜票時，用手勢向民眾宣傳「反惡罷」。（記者黃美珠攝）

2025/08/09 10:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第2選區、國民黨立委林思銘今天一早8點，在該黨中央黨部發言人李明璇、台灣民眾黨新竹黨部主委李國璋等陪同下，先到竹北天后宮上香，隨後走入竹北市場掃攤拜票，用藍、白合作的氣勢，爭取鄉親823支持公投、反對罷免他。

途中，1名支持竹2罷團的外送員，隻身騎著機車直接衝到林思銘和李明璇身前，用廣播大聲放送「罷免投同意，反共更有力」、「下架不適任立委」等口號，當眾嗆聲。但林思銘、李明璇等不為所動，僅用笑容率隊擦身而過。

林思銘說，距離823只剩下2週，他會持續下鄉掃街或站街頭，或辦說明會的方式，讓鄉親了解他就任立委5年來已替新竹縣爭取1400多億建設經費，只是罷團視而不見，一昧造謠抹黑、抹紅他，以此爭取鄉親支持投下「不同意罷免票」，大家一起成功反惡罷。

另外他也將在816，於縣府前廣場舉辦反惡罷的大型團結造勢活動，當天所有國民黨的縣市首長、立院同仁都會到現場替他打氣。822選前之夜他則會回到竹東戲曲公園，屆時除了國會的立委同事們，桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦也都將為他站台。

李明璇則說，726大家雖成功讓青鳥崩潰，但到823前沒有鬆懈的空間。她懇託支持反罷免的人，儘可能把反惡罷的聲音傳送到更多角落去，也請大家823站出來，因為這一天不是林思銘個人的戰役，是守住台灣堅定的力量日，「國民黨、在野黨一席立委都不能少」，823請大家讓青鳥再崩潰一次。

國民黨新竹縣立委林思銘（前中）今天早上在台灣民眾黨新竹黨部主委李國璋（前右）、國民黨發言人李明璇（前左）陪同下進入竹北市場逐攤拜票，爭取大家支持反罷免。（記者黃美珠攝）

1名支持罷免不適任立委的外送員，直接騎車衝入國民黨立委林思銘、發言人李明璇（左）眼前嗆聲。（記者黃美珠攝）

面對支持罷免的外送員衝到眼前嗆聲，國民黨立委林思銘（左）、發言人李明璇（中）用笑容輕鬆率隊擦身而過。（記者黃美珠攝）

國民黨立委林思銘（前左5）把握最後2週衝刺拜票，今天一早就藍、白合作，前進竹北市的傳統市場掃街拜票。（記者黃美珠攝）

