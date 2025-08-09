為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核三重啟公投第2場說明會今晚7時登場 翁曉玲對上林子倫

    今晚登場的公投說明會正方代表為國民黨立委翁曉玲（右），反方代表為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫（左）。（資料照）

    今晚登場的公投說明會正方代表為國民黨立委翁曉玲（右），反方代表為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫（左）。（資料照）

    2025/08/09 10:14

    〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投8月23日舉行投票，中選會自8月7日起舉辦5場說明會，今天晚上7時將在公共電視台舉行第2場說明會，正方代表為國民黨立委翁曉玲，反方代表為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，雙方分2輪、每輪有12分鐘說明，除了透過公視轉播，公視新聞Youtube也會直播。

    8月23日即將舉行全國性公民投票案第21案，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲者皆具有投票權。

    根據中選會規劃，第2場說明會將在今天晚間7時登場，主持人為中選會副主委陳朝建，正反方代表分別為翁曉玲與林子倫。電視發表會預計進行55分鐘，首先由主持人開場，隨後正、反雙方代表人意見發表時間各為24分鐘，分2輪進行，每輪12分鐘。

    至於其餘公投說明會場次，第3場8月11日下午3時舉辦，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯；第4場8月13日上午10時，正反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕；以及8月15日晚間7時，正反方代表分別為和碩董事長童子賢與民進黨立委莊瑞雄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播