譴責中共追車跟監蕭美琴提案第8度被擋 陳培瑜：藍白表現得像個小弟

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

2025/08/09 12:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團就副總統蕭美琴捷克被追車跟監一事，譴責北京當局跨國恐怖主義行徑的提案，昨日第8度遭封殺，對此，民進黨立委陳培瑜表示，副總統出訪遭中國暗算，藍白拒絕表態、不敢譴責，表現得像個小弟一樣。

陳培瑜在臉書PO文表示，昨天藍白再度聯手封殺「譴責中國在捷克攻擊美琴副總統」案。中國在捷克策劃謀害副總統蕭美琴，國際社會嚴厲譴責，台灣卻連一句正式譴責都通不過。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜指出，副總統出訪遭中國暗算，藍白拒絕表態、不敢譴責，表現得像個小弟一樣。我就問這些最支持國防、國家安全的委員：黃國昌，你不是最支持增強自我防衛，你為什麼投反對？馬文君，你不是最堅定支持國防跟國家安全，你為什麼投反對？羅明才，你不是在罷免答辯書自清應該適度提升國防預算，你為什麼投反對？羅智強，你自稱大陳義胞後代，你為什麼投反對？徐巧芯，你自稱外公參加過三次剿匪戰役，但你不僅投了反對票，還在議場高喊「大罷免、大失敗」，是罷免失敗所以可以明目張膽當內應了嗎？

陳培瑜直言，這些立委最愛問為什麼別人要抹紅他們，做的卻都是削弱主權、砲口朝內的行徑。823還有馬文君、游顥、羅明才、林思銘、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，我們一起堅持到最後！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法