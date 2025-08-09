為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    苗博雅控力挺納粹 羅智強提告求償320萬

    國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

    國民黨立委羅智強。（取自羅智強臉書）

    2025/08/09 10:50

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」。羅要求苗24小時內道歉否則提告，由於苗未公開道歉，羅今決定提告苗博雅，求償320萬，勝訴全數捐助反廢死公益團體。

    羅智強表示，苗博雅造謠他「力挺納粹」，他已委請律師正式提告，為善良爭公道。至於求償金額，他讓大家來決定，他在脆發起「一讚求償50元」的活動，兩天下來，已有 32000位脆友按讚，大家常說脆友偏綠，但就連這樣的平台，也有這麼多人看不下去苗博雅的抹黑行徑，願意為真相按下支持鍵，既然大家這麼熱情，他也決定加碼為「一讚100元」，因此，向苗博雅求償 320萬元。

    羅智強說，未來若勝訴，他將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價，能轉化為社會的正向力量。

    此外，羅也回應，針對苗博雅發明的奇葩理論：「包裹聲援」，苗指控他因為4/14聲援罷吳四騎士、4/17聲援台北市黨部主委黃呂錦茹，就等於「包裹聲援宋建樑」，進而等於「包裹力挺納粹」。

    羅智強說，依照苗這種邏輯，他沒有說「只聲援助理，不包括其他人」，那苗博雅是不是也可以說，「羅智強沒排除其他人，所以羅智強包裹聲援了捷運殺人犯鄭捷，包裹主張鄭捷不應判死刑。」他忘了曾經公開聲援鄭捷、主張鄭捷不該判死刑的正是苗博雅。說實話，不用唸台大法律系也看得出來，這種「包裹聲援」的邏輯，荒謬至極。

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播