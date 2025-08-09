台積電遭洩密凸顯科技防衛須強化 戰略專家蘇紫雲建議這樣做

台積電近期爆出內部人員涉及洩密。（路透）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台積電內部人員洩漏核心營業秘密，牽涉企業風險管控甚至國家安全課題，軍方智庫國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲撰文指出，除公司安全治理，法體系也須強化。在現行「營業秘密保護法」外，也應評估「敏感科技保護法」的創設，公私協力，賦予公權力進一步反制產業間諜、敏感科技的偷渡等涉及公共利益的科技保護法制，以兼顧企業利益與國家安全，確保台灣科技的總體競爭力。

蘇紫雲認為，台積電人員洩漏營業秘密，損及企業利益與國家安全，特別是在台美關稅仍在折衝之際，半導體關稅涉及貿易擴張法（Trade Expansion Act of 1962）第232條的核心就是國家安全事務，所幸予以破獲，公私協力盡速進行損害管制，避免負面效應擴大，穩住半導體豁免與後續商議之籌碼。此也凸顯攸關數位經濟發展、軍事競爭力核心引擎的先進晶片製造業，不僅攸關個別企業的競爭力，也關乎台灣與夥伴國家的互信。

蘇指出，科技政治的核心是安全，職是之故，拜登政府強化盟國供應鏈，川普政府力求截斷紅色供應鏈，此為現階段美國政府關切所在。

此外，蘇紫雲說，情報安全角度與高科技業的關切點，首先是製程安全，其次是資訊安全，第三則是人員安全，此為美方較可能擔憂部分，相關工程師、管理人員是否遭滲透，或因往來中國或競爭廠商而遭到利誘脅迫，將圖紙、製程技術、良率等諸元外洩都可能造成安全破口，此一觀點不幸言中。

蘇建議參考民主國家強化科技防衛，像在因應中國為主的科技情報攻勢，美國聯邦調查局針對美國產學界參與中國「千人計畫」已抱持高度戒心，積極展開調查並逮捕若干華裔甚甚包括哈佛大學的教授。諸如美國、日本等民主國家，在大學都設有安全部門，要求學者前往敏感國家或地區時，需採行的安全措施，包括攜帶空白的筆電或手機等，以避免遭電子駭侵以保護學術研究成果。

蘇紫雲說，又如美國防部的新安全政策，逐步採取「零信任架構」（Zero Trust Architecture, ZTA），對供應商採取更積極的安全管理方式，以維持產品的「純淨」。

