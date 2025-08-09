為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲政治獻金被花掉逾3千萬 四叉貓：用阿北的辛苦錢去金門玩......

    民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案、政治獻金案等遭羈押，網紅四叉貓日前爆料，柯政治獻金專戶原本有6000萬餘款，卻遭民眾黨主席黃國昌花到剩2800萬元。（資料照）

    2025/08/09 13:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案、政治獻金案等遭羈押，網紅四叉貓日前爆料，柯政治獻金專戶原本有6000萬餘款，卻遭民眾黨主席黃國昌花到剩2800萬元，昨日四叉貓再度發文提出3個問題，包含「楊文嘉（黃光芹的老公）和毛嘉慶跑民眾黨的活動是有領出席費的喔？」、「民眾黨的金門站台行情價是每人2萬4000元？」、「為什麼一樣是去金門站台，音樂人朱康沒領出席費？」等。

    四叉貓在臉書發文指出，總統大選結束後，柯文哲政治獻金專戶留下6000萬，去年柯文哲被抓去關，結果年底結算這筆錢花到剩2800萬。為此他近日認真的翻帳簿，看錢都被用到哪去了，原來去年底民眾黨帶團去金門玩三天順便辦場活動，但經費來源不是用民眾黨的政黨補助款（每年1.5億），而是使用柯文哲政治獻金專戶的餘額。

    對此四叉貓諷刺，「阿北還在吃牢飯，你們去金門玩敢用阿北的辛苦錢買機票？你們好意思喔！！！（哭喊）」。同時他也提出3個問題，其一為「楊文嘉（黃光芹的老公）和毛嘉慶，我以為他們這麼愛柯文哲，跑小草活動應該要免費阿。原來他們跑民眾黨的活動是有領出席費的喔？」

    四叉貓指出，其二，「應該是規避二代健保的兩萬元以上，所以十月底拆成兩筆匯款，看起來民眾黨的金門站台行情價是每人24000元對嗎？」；其三，「其他人是黨公職沒出席費就算了，為什麼一樣是去金門站台，音樂人朱康沒領出席費？」

    在發文底下網友也紛紛留言表示「不拿錢去救阿北，哭哭」、「賺得這麼多，連二代健保也不願意繳納」、「科學，務實，發錢」、「阿北的錢快被花完了」、「毛嘉慶不就是當年罷免黃國昌的那個嗎」。

    對於有網友擔心「說出實話……看來你又快消失了」，四叉貓也稱「反正一定會被檢舉，趁被檢舉掉之前趕快發文！」

