籲美外交承認台灣 龐皮歐：軟弱才會引來侵略

美國前國務卿龐皮歐撰文指出，美國過去在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京對台的侵略姿態，華府需要全面的台灣戰略，包括深化安全援助、經濟關係及邁向全面外交承認；他強調，軟弱才會引來侵略。

現為「美國法律與正義中心」（American Center for Law and Justice）全球事務資深法律顧問的龐皮歐（Mike Pompeo）在今天刊出的文章中表示，美國國會議員上週提出的「美國—台灣美洲夥伴法案」是令人樂見的信號，儘管兩黨在外交政策上存在分歧，但議員普遍認知到，「保護台灣對維護穩定的世界秩序及自由開放的印太地區，至關重要。」

「美國—台灣美洲夥伴法案」（United States - Taiwan Partnership in the Americas Act）由民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）及凱恩（Tim Kaine），共和黨參議員匡希恆（John Curtis）及芮基茲（Pete Ricketts）提出，目的是支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家，對抗中國以脅迫或施壓方式迫使與台斷交的行徑。

於川普1.0時期擔任國務卿的龐皮歐寫道，美國必須向北京傳達明確的訊息：台灣是自由且獨立的，將一直會是如此。

「這種戰略上的明確性尤其重要」，他表示，在台灣議題上，中國國家主席習近平表明實現「統一」的意圖，這只有透過對台灣軍事征服才可能實現。台灣人民已透過他們選出的民意代表，明確表達不願與中國統一。

龐皮歐指出，台灣位於全球供應鏈核心，生產從智慧型手機到軍事裝備所需的半導體。台灣也處於第一島鏈中的戰略位置，使其成為區域安全架構中的重要一環。

他說，自己先前在擔任國務卿期間，協助推動美國對中政策的革命性轉變，其中一部分就是在最大程度上將美台關係從美中關係架構中脫離。離開公職後，他於2022年首度公開訪台，並呼籲美國正式承認台灣從未是中華人民共和國的一部分，台灣是「自由且獨立的國家」。

他認為，過去美國在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京對台的侵略姿態，誤導國際社會，且增加該地區的風險與挑釁行為。這類行為應被設法減少。

龐皮歐表示，美國需要全面的台灣戰略，包括深化安全援助、經濟關係及邁向全面外交承認。批評者可能會說，此舉過於挑釁，將導致美國陷入與中國開戰的風險，但事實上正好相反，「引來侵略的並不是強硬，而是軟弱」。

他說：「我們對於維護台灣自由的承諾越是模糊，習近平就越有可能判斷他能在不引起美國有意義反應的情況下奪取台灣。」

龐皮歐強調，支持台灣不只為了台灣，也關乎美國是否將繼續在塑造以自由、民主及法治為基礎的世界秩序中，擔任主導的角色。「台灣的利益與我們高度相符，早就應該擁抱戰略清晰了。」

