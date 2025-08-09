曾斷言柯文哲66歲「空亡」！她揭賴清德連任機會大、盧秀燕選總統難

總統賴清德是否有機會連任，命理師周映君表示，話不能說得太滿，但她覺得60%以上還有機會。（資料照）

2025/08/09 09:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕命理師周映君因過去曾預言前台北市長柯文哲會在66歲時運勢不佳、進入「空亡」，讓外界直呼神預言。近日周映君再度針對多名藍綠呼聲高的問鼎大位人選進行分析，對象包含總統賴清德、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，民眾黨主席黃國昌等人。

周映君提到，今年賴雖遇太歲年比較麻煩，但之後應該就沒問題。盧秀燕面相不錯，選黨主席比較沒問題，但要選總統就有點困難。而蔣萬安則是比較困難，包含其擁護者不見得會很好、且可能自己本來黨內的問題就很難去處理。

在昨日播出的政論節目「新聞挖挖哇！」中，針對主持人詢問，總統賴清德是否有機會連任，命理師周映君表示，賴清德的十二生肖屬豬，今年是太歲年、是最難的，並分析賴的面相，天庭很寬表示聰明、顴骨很滿表示有實權，在眼睛下方的陰騭宮很漂亮，表示人緣應該要很好，是能夠讓人喜歡的，不該那麼多人討厭他。

周映君表示，雖然今年會很難做，但今年過後應該是沒問題，對於是否有機會連任，周映君也預測，話不能說得太滿，但她覺得60%以上還有機會。對於主持人詢問得票率是否可以比之前的40%還多，周映君則直言要看到時候的對手是誰，如果對手比較強也可能是被對方拿走。

針對現任台中市長盧秀燕，周映君則分析盧的面相也不錯，但就命盤上來說，到68歲後的運勢可能就會慢慢走下坡。周映君也預測盧秀燕要選黨主席比較沒問題，但如果後續要選總統就「可能有一點點困難」。

周映君︰蔣萬安大運剩10年 黃國昌格局太小

至於現任台北市長蔣萬安是否有總統命，周映君則回應「不見得有總統命」，因為蔣的顴骨不是很強，他的擁護者不見得會很好，因此以沒有那個權來說，要做到那麼高的位置，可能就比較困難。而從八字命盤看，蔣的大運剩下10年，而目前來看要先拚市長連任才有可能去拚總統，但到那時候大運差不多快走完了，加上顴不是很好、可能自己本來黨內的問題就很難去處理了。

至於現任高雄市長陳其邁是否有總統命，周映君則直言「我覺得沒有」，她分析陳其邁的面相直言「很溫馴、很柔，這種人根本不適合當官」，她也預測「再2年他的大運就到了，沒有大運怎麼可能等那麼久去選總統」。針對媒體人陳敏鳳詢問「可以補運嗎」，周映君則說，要看功德夠不夠，因為看起來大運剩2年，接下來是空窗期，就沒有舞台，很可能再被看好的人還是會下台。

至於現任民眾黨主席黃國昌是否有機會選上新北市長，周映君則說「選不上」，並指黃國昌的大運剩1年而已，且黃的爭議性會比較大，可能會有什麼問題，讓整個運勢去產生一些比較不好的狀態。她也提到，黃的鼻子太小了、格局太小，「明年很怕有很多事情糾纏他這樣」。

時常上節目分析名人運勢的命理師周映君，去年就曾預言2025年「強木要穿紅，青蛇不往西」，暗示西方會有動盪，隨後美國便發生加州大火。在今年1月的節目中也曾提醒台灣要特別留意火災問題，還特別點出「中部」要留意，後來在2月發生新光三越氣爆意外，當時也讓網友直呼「準到令人發毛」。

此外，周映君也曾針對川普命盤和運勢做分析，指「他這個人說話很隨性，講話沒有肯定性，所以他有時候很容易出爾反爾」，她也提到78歲的川普運勢可以走到88歲，但之後健康可能會出現問題，預言他不可能連任。

☆以上內容為民俗說法，僅供參考☆

周映君針對多名藍綠呼聲高的問鼎大位人選進行分析，她認為盧秀燕面相不錯，選黨主席比較沒問題，但要選總統就有點困難。而蔣萬安則是比較困難。至於黃國昌她也直言應該選不上新北市長。（資料照，本報合成）

針對政論節目主持人詢問，總統賴清德是否有機會連任，命理師周映君表示，話不能說得太滿，但她覺得60%以上還有機會。（圖擷自YouTube）

