    政治

    警政署安全警衛對象增王金平 馬英九申請8人僅次卓榮泰

    前總統馬英九申請8名安全警衛人員，僅次於行政院長卓榮泰的36位。（資料照）

    前總統馬英九申請8名安全警衛人員，僅次於行政院長卓榮泰的36位。（資料照）

    2025/08/09 08:00

    〔記者李文馨／台北報導〕根據內政部最新報告，警政署今年上半年辦理「中央機關首長及特定人士派遣安全警衛」，總計警衛對象35位，派遣安全警衛人員120人。與去年名單相比，前立法院長王金平重新列為「特定人士」的警衛對象，前總統馬英九則維持申請8名安全警衛人員，僅次於行政院長卓榮泰的36位。

    根據內政部報告，35位警衛對象中，9位屬於「特定人士」，包含總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、前總統馬英九、前副總統連戰、前副總統蕭萬長、前副總統吳敦義、前副總統呂秀蓮、前行政院長蘇貞昌，另新增前立法院長王金平。

    事實上，王金平自卸任立法院長後，長年皆有申請安全警衛人員，不過王在2024年上半年短暫未在名單中，下半年列為特定人士，今年的警衛申請期限則是從2025年2月1日至2026年1月31日。另外，名單中除了馬英九申請的安全警衛人員多達8位，呂秀蓮申請4位，其他特定人士均為2位。

    在中央機關首長部分，前司法院長許宗力去年10月卸任，改由司法院代理院長謝銘洋申請6位；前考試院長黃榮村去年12月交接後，改由新任考試院長周弘憲申請2位；另外，前勞動部長何佩珊去年11月因公務員霸凌輕生案請辭，勞動部長洪申翰接手後則未申請安全警衛。

    以申請警衛人數觀察，行政院長卓榮泰安全警衛共36位（含寓所18位）最多，維持過去閣揆的維安人數規模，馬英九的8位次之，立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋為6位（均含寓所4位）居第三，前副總統呂秀蓮申請4位居第四，其餘警衛對象皆申請2位，整體而言並無太大異動。

