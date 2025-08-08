為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌批「疊加關稅」拖到今晚才證實 行政院：4/4記者會早說明

    行政院經貿辦晚間指出，4月4日記者會，經貿辦已清楚說明依據美方行政命令，各國輸美產品適用關稅是原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。圖為行政院。（資料照）

    2025/08/08 23:14

    〔記者鍾麗華／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今晚在臉書質疑，行政院經貿辦刻意拖到週五晚上才透過媒體表示台灣的關稅「不只20%」，還要再疊加上原本既有的關稅。對此，經貿辦晚間指出，行政院4月4日召開記者會時，經貿辦的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。

    事實上，本報記者於今天上午8點44分向行政院提問，經貿辦約下午1點28分就已回覆，並非刻意拖到週五晚上才透過媒體證實有疊加關稅。

    經貿辦晚間指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅，我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。

    政府部會後續對外說明時，亦有明確提供此資訊。對於受對等關稅新制衝擊較大的產業，行政院也在4月就已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，備妥金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級，加強就業穩定與勞工照顧等措施，給予產業必要支持。

