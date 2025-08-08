明年度中央總預算「難產」 政院要求各部會預算0成長

行政院。（資料照）

2025/08/08 22:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，加上去年聯手修正「財政收支劃分法」，挖走中央3753億元，造成明年度中央政府總預算編列困難，據了解，行政院主計總處在各部會編列明年度總預算前，已要求預算零成長，同時要各部會對補助地方的一般性補助款與計畫性補助款，都不要預先承諾，以免屆時無法兌現。

根據主計總處公布的「115年度中央政府總預算案編製日程表」，原本安排在7月18日向行政院長卓榮泰簡報明年度總預算案、8月5日向賴清德總統簡報，8月14日提報行政院院會通過、8月29日前送立法院，不過，因為今年度的總預算案問題未解，讓進度打亂，但官員強調，行政院一定會依照憲法規定，在立法院新會期前送出。

官員分析，對明年度總預算籌編影響最大還是財劃法修正，中央必須多釋出3753億元給地方，但既有政務必須持續，也必須落實賴總統的政見，包括推動健康台灣、五大信賴產業、明年上路的「長照3.0」以及今年9月9日成立的運動部等政策，仍要持續進行，因此明年度總預算必須精打細算、量入為出。

官員指出，最重要的是，賴總統多次宣示明年國防預算將達到GDP 3％以上目標。以今年度整體國防預算，總金額達6470億餘元，其中包含國防部主管歲出預算4760億元、特別預算904億元，還有806億元特種基金，佔GDP約2.45%。若明年度國防預算達GDP 3％，總金額可能高達8000億元。

行政院已要求各部會編列明年度總預算要零成長，事實上，國科會上月召開委員會議，提報「115年度政府科技預算先期規劃」案，規劃明年科技預算1601億元，僅較今年微幅成長0.4%，比原本編列的1800億元下修，財劃法修正後，連帶讓科技預算也受到很大限制。

