    思念爸爸的方式 林岱樺︰延續他對高雄、對地方的心念

    立委林岱樺今發文追思父親林三郎，強調思念爸爸的方式，就是「延續父親對高雄、對地方的心念」。（翻攝臉書）

    立委林岱樺今發文追思父親林三郎，強調思念爸爸的方式，就是「延續父親對高雄、對地方的心念」。（翻攝臉書）

    2025/08/08 21:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕昨晚強調沒被停權、會繼續投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今晚在臉書發文指出，父親節到了，而她思念爸爸（前鳳山市長林三郎）的方式，就是「延續父親對高雄、對地方的心念」。

    林岱樺引述父親的話、認為「政治人物若不能解決人民的問題，就沒有存在的意義」，她強調這輕輕的一句話，重重影響她的一生與從政這條路。

    她介紹父親林三郎，在民眾眼中是戮力為民的前鳳山市長，在家人眼中是撐起一家的重要支柱，而在她心中、爸爸是永遠的依靠與典範。

    她提到林三郎年少時生活辛苦，卻未曾向命運低頭，白天在加油站工作，晚上挑燈學記帳，創業後經常獨自騎著腳踏車兩、三個小時，親手將資料送到客戶手中；父親用時間與汗水累積信任，用熱心與行動幫助他人，把民眾放在心中最重要的位置，留下至今仍被感念的政績。

    林岱樺表示，父親節到了，而她思念爸爸的方式，就是延續他對高雄、對地方的心念，爸爸在她心中，更在她行動的路上，會繼續走高雄的路，彎下腰傾聽每一句人民的話。

    熱門推播