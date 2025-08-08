為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    顏寬恒反罷晚會 謝龍介站台喊「1人1萬等領錢」

    謝龍介在大肚萬興宮前廣場，帶領群眾以台語高喊「罷免投票、不同意」、「1人1萬、等領錢」。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/08 20:49

    〔記者黃旭磊／台中報導〕8月23日罷免投票倒數兩週，藍委顏寬恒今晚邀請立委李彥秀、洪孟楷、牛煦庭、謝龍介、前民眾黨立委蔡壁如等多人，於大肚萬興宮前廣場站台宣講，現場估計數百名支持者高喊「大肚大團結，挺寬恒、反惡罷，出來投、不同意」。

    顏寬恒晚間8時10分許由牛煦庭陪同，與17名里長大進場，現場「加油、反惡罷」聲浪不斷，顏寬恒在父親節晚間po出阿公顏懷告別式訊息，顏寬恒說，家中遭逢巨變，反罷免活動也在馬不停蹄進行，下週一就是阿公畢業典禮，阿公生前最喜歡熱鬧，希望各位好朋友時間允許的話，一起來陪伴阿公走完人生最後一段路。

    謝龍介晚間7時55分上台，認為不同意口號太過拗口，帶領群眾以台語高喊「罷免投票、不同意」，「1人1萬、等領錢」，謝龍介還說，要講台語媽祖才聽得懂，1人1萬把他領起來，1人領1萬5好不好、1萬2、兩萬好不好，都是你們的錢，吃熱吃冷、罷免投票不同意，1人1萬等領錢。

    謝龍介再批評說，颱風吹壞台南十多萬片光電板，核電相對穩定，核能發電蓋同意，大家輕鬆吹冷氣。

    藍委顏寬恒（左）在大肚萬興宮前舉辦反罷晚會。（記者黃旭磊攝）

