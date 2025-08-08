司法院指立法權不得逾越憲法及大法官解釋 藍委：大法官也不可以侵犯立法權立法權

司法院表示，立法權不得逾越憲法及大法官的憲法解釋，國民黨團首席副書記長羅智強表示，大法官也不可以侵犯立法權。（資料照）

2025/08/08 20:39

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院法制局報告指出，「憲法判決對立法院的約束效力，立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要」，引起討論。司法院今天發表聲明強調，立法權不得逾越憲法及大法官所做的憲法解釋。對此，國民黨團首席副書記長羅智強表示，大法官也不可以侵犯立法權，尤其是作出「官員在國會說謊免責」的可恥憲法判決。

法制局長郭明政領銜的「重複立法作為憲政對話－論國會立法權與司法違憲審查的界限」報告，指大法官解釋結果應不具憲法位階，亦不能取代現行成文憲法。換言之，憲法法庭的判決對於立法機關僅有尊重義務，尚無遵從的必要，且無法限制未來國會立法形成自由。

司法院今天發表聲明表示，釋字第662號解釋意旨揭示，立法院基於民主正當性之立法責任，為符合變遷中社會實際需求，得制定或修正法律，乃立法形成之範圍及其固有權限，惟基於權力分立與立法權受憲法拘束之原理，自不得逾越憲法規定及司法院大法官所為之憲法解釋。因此，大法官所做的憲法解釋或裁判，具有相當於憲法位階的效力。

