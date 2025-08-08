為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    為竹二最後1哩路助攻！ 張志豪列罷免林思銘5大理由

    「新竹要光明 罷免林思銘」說明會昨晚在民進黨新竹縣黨部舉辦，中央黨部組織部主任張志豪今天也分享林思銘為什麼不適任。（立委范雲辦公室提供）

    2025/08/08 19:37

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕823罷免進入倒數，民進黨中央黨部組織部主任張志豪今天在Threads上，以新竹縣第2選區立委國民黨林思銘的主張，具體說明為什麼他不適任，期為竹二的最後1哩路助攻，號召新竹鄉親展現公民監督的意志，為台灣民主再努力。

    張志豪表示，首先林思銘主張「販毒判太重」，2019年他在競選期間公開說：「台灣的法律對毒品這部分，雖然販毒判很重，但是我自己一直覺得，有些人真的，我們給他判太重了！」其次，林思銘全力阻擋托嬰監管雲設置，在2023年的行政院版本《兒童托育服務法》中所要推動的托嬰監管雲，被林思銘大力抨擊反對至今未成案。

    張志豪進一步說，林思銘阻擋地方建設，前瞻計畫水岸市集14億受影響，內政部營建署竹北縣政二路改善受影響。同時，林思銘刪教育、刪客家、刪科技、刪交通、刪長者照顧，嚴重影響國家與地方發展！最後，張志豪提及，林思銘交通違規多達300次，駕照吊扣期間還無照駕駛，當立委卻不守法，個人操守大有疑慮。

    民進黨發言人吳崢昨晩在「新竹要光明 罷免林思銘」說明會上指出，中央黨部目前由組織部主任張志豪進駐新竹，強化陸戰，用最高密度來協助，全體配合竹二選區。吳崢對罷團以及民眾承諾，所有黨公職都會全力來協助，與民眾一起來打這場仗。

