    首頁　>　政治

    回應林思銘搶功指控 鄭朝方：5年來未收到林委員關心星際籃球場公文書

    竹北市長鄭朝方回應立委林思銘搶功指控，說明「星際籃球場」建設歷程。（記者廖雪茹攝）

    竹北市長鄭朝方回應立委林思銘搶功指控，說明「星際籃球場」建設歷程。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/08 19:12

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕身兼民進黨新竹縣黨部主委的竹北市長鄭朝方，助攻公民團體罷免國民黨立委林思銘行動。林思銘今天以博愛籃球場（星際籃球場）建設案，反批鄭收割掛名搶功；對此言論，鄭朝方表示，予以尊重，但也提到此案5年來並未收到任何來自林思銘委員辦公室關心的公文書。

    鄭朝方表示，竹北市星際籃球場原始總經費為3344萬4316元（含設監費、空汙費、工管費及公共藝術費等），其中，部分源自客委會「客庄創生環境營造計畫－禾埕專案計畫」的1944萬元，後續因工程費用不足，公所自籌預算追加760萬1888元，地坪全案（中央未補助）也來自公所預算1419萬8452元（含工程、設監及空污等）。

    鄭朝方指出，經查公所自此案起，這5年來並未收到任何來自林思銘委員辦公室關心的公文書。

    鄭朝方強調，星際籃球場整體變更的設計、工程執行、美學的創意以及品質的把關，還有後續的追加地坪經費、啟用後的維管，都由他率領市公所團隊瘁盡心力完成。公所體察市民需求並加以優化，讓計畫真正落地興建，現在卓越的使用率表現與大新竹區球友的評價，才是真正為竹北市民與地方帶來更好生活的印證。

    鄭朝方昨晚在民進黨新竹縣黨部的罷免說明會上表示，立法委員應是地方的後盾，卻看不到林思銘委員為新竹縣發聲，他拜託大家823出門投下同意罷免。林思銘今天在臉書貼文表示，博愛籃球場建設一案，是他與前市長何淦銘在2020年就現勘並爭取到客委會補助，批評鄭搶功收割。

