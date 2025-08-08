大眾運輸車廂噪音無法管？ 立委籲修法開罰

民進黨立委邱志偉（左）、許智傑（右）8日舉行「車廂噪音零容忍 打造寧靜新秩序」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/08/08 18:53

〔記者陳政宇／台北報導〕大眾運輸車廂噪音問題困擾通勤族，民進黨立委邱志偉與許智傑今（8日）召開記者會，呼籲修法規範在車廂內大聲聊天、擴音講電話、外放影音、遊戲聲效等干擾行為，並授權乘務人員採取警告、要求換車廂或拒絕運送等措施，搭配適當罰則，打造寧靜新秩序。交通部則允諾，將蒐集國際案例，審慎評估修法必要性與民意支持度。

邱志偉指出，台灣的公共運輸基礎建設雖與國際接軌，但在車廂安寧的制度與文化養成上仍有明顯落差。現行規範以柔性勸導為主，導致列車人員處於尷尬位置，既無法有效遏止噪音干擾，又要承擔乘客情緒。

邱進一步舉例，國際上有多項值得台灣借鏡的做法，例如英國自由民主黨近期提出修法方向，禁止乘客在公車、地鐵及火車上大聲播放音樂與影片，違者最高可處1000英鎊罰款，展現公共運輸噪音治理決心；新加坡主管機關實際開出違規通知，最高可處500新幣罰款，形成具體嚇阻效果；日本所有的公共交通運輸工具都是寧靜車廂，要求乘客將手機切換至靜音振動。

邱志偉建議，政府可透過修正「鐵路法」與「大眾捷運法」，明確定義車廂噪音干擾行為，例如大聲通話、外放影音、不當操作電子設備等，並授權乘務人員採取必要處置，包括警告、要求換車廂甚至拒絕運送，同時建立適當罰則，讓規範具有實質約束力。

許智傑補充說，此次修法絕非全面禁止聲音或限制行動自由，而是希望透過建立更明確的管理規範，讓車廂空間回歸安靜、舒適的環境，也讓旅客彼此之間多一份尊重與體諒。

對此，與會的交通部公共運輸及監理司科長侯政傑回應，已有授權營運機構，對於在車廂內喧嘩或影響公共秩序者進行勸導、拒絕運送或請其離車。面對噪音問題，將督請業者加強宣導與巡查，透過廣播、跑馬燈及短片提醒乘客降低音量，並強化人員介入處理能力。交通部也會蒐集國際案例，評估我國修法必要性及民意支持度，審慎推進相關制度。

