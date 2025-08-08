陳其邁「救災」好感度6都唯一正向 TPOC分析：跨區支援嘉義獲肯定

高雄市長陳其邁（右）帶隊支援嘉義市救災，受到嘉義市長黃敏惠熱情抱抱，也引起網友熱烈回響，提升對陳其邁的好感度。（翻攝陳其邁臉書）

2025/08/08 18:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕TPOC台灣議題研究中心透過 QuickseeK 快析輿情資料庫，觀測兩個月來22縣市在「救災」議題的聲量表現，高雄市長陳其邁的好感度是六都中唯一正向，尤其支援嘉義行動獲大量網友肯定。

台灣議題研究中心觀察6月1日至8月3日網路救災聲量，22縣市在救災議題聲量表現中，台南市以近8.9萬則居冠，聲量主要來自YouTuber拍攝鹽水災情紀錄影片，引發大量共鳴與轉傳，嘉義縣以近3萬則聲量居次，台中市聲量約2.8萬則排第三，高雄、台北、嘉義市與新北市的聲量也超過2萬則，主要集中於丹娜絲颱風期間的應變動員。

進一步觀察六都近兩個月聲量好感度，高雄市好感度1.16最為亮眼，市長陳其邁積極支援嘉義災情的消息獲大量網友肯定，普遍認為在災難面前應展現「不分黨派、跨越顏色」的互助精神。

針對受災農民財損問題，陳其邁表示已向農業部爭取農損現金救助及低利貸款方案，為其在社群中贏得不少好感；反觀其他五都好感度均低於1，顯示負面聲浪多於正面支持，雖然部分網友肯定縣市首長防救災努力，但更多批評聚焦於災情處理不周、資源分配不均，更有討論轉向政黨對立，質疑作秀的聲音增多。

研究中心評析高雄雖非重災區，卻因跨縣支援行動，成為六都中唯一好感度轉正者；台南雖擁有最高聲量，卻因發言失焦引發論戰，反映輿情評價不僅在於表現，更在於責任態度與誠意。

在災難面前，政治人物每個動作都被放大檢視，「是否到場、說了什麼、以及有沒有實質協助」，都可能被視為真心投入或作秀，唯有讓民眾感受到真誠與責任，才能在災難中贏得真正的信任與掌聲。

TPOC台灣議題研究中心透過 QuickseeK 快析輿情資料庫，觀測兩個月來22縣市在「救災」議題的聲量表現，高雄市長陳其邁的好感度是六都中唯一正向。（翻攝TPOC官網）

