大罷免點燃各界對政治熱情 網紅、企業家等名人力挺

志祺七七發文公開支持罷免。（本報合成圖）

2025/08/08 18:20

〔記者楊心慧／台北報導〕726大罷免雖然以失敗告終，卻點燃不少人對參與罷免的熱情，更有不少名人跳出來支持大罷免，如網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支、滅火器主唱楊大正、董事長貝斯手林大鈞、網紅波特王、《台灣尚青》外景主持人「阿嬌」、曾獲台語歌王肯定的視障歌手王俊傑、和碩科技董事長童子賢等人，儘管罷免未果，但這場行動成功凝聚社會關注，激發各界對民主參與的熱情與覺醒。

志祺七七在罷免前夕在社群發聲，公開表態支持罷免，以「那些年我們被王鴻薇抹黑的鬧劇」發文，指王鴻薇稱他公司每年都接標案，是靠標案養，過去曾嚴厲否認王鴻薇不實指控，卻仍被抹黑。

楊大正在罷免前夕呼籲，7月26日、8月23日大家出來投票，同意罷免不適任的立委，喊話「這次，我們一起留下來守護台灣的民主」；「阿嬌」謝雅琳認為，原本都只是默默守護自己心中的價值，「但是現主時（台語現在的意思），我們要說『罷免是愛，反共愛台』」，就連網紅波特王也發聲力挺大罷免。

王俊傑於大罷免前夕Threads發文：「我雙眼全忙（盲），我得過金曲獎最佳台語男演唱人」，坦言只想習慣眼睛的黑暗，不願意未來的生活也變成黑暗，「我拒絕當中國人，我只想做我最熟悉自由自在的台灣人。」

童子賢則是表態支持罷免花蓮縣國民黨籍立委傅崐萁，於上個月22日爆料，花蓮地震捐款，竟有學校被恐嚇不准收企業捐款，令花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁不滿赴花蓮地檢署按鈴提告，雙方更隔空互嗆。

饒舌歌手大支用音樂霸氣發聲。（大支提供）

